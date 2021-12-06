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Интерфакс-АВН

Под Хабаровском сформировали новую часть ПВО

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Комплекс «Панцирь-С»
Комплекс «Панцирь-С».
Источник изображения: Комплекс «Панцирь-С» Фото с сайта НПО «Высокоточные комплексы»

Хабаровск. 3 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Воинская часть противовоздушной обороны (ПВО) сформирована в пригороде Хабаровска, сообщила в пятницу пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Под Хабаровском сформирована новая воинская часть противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО). Она будет вооружена универсальными зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) ближнего действия "Панцирь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что идет оснащение формирования зенитными комплексами. В ближайшее время соединение заступит на опытно-боевое дежурство.

Создание новой воинской части обеспечивает противовоздушную оборону военных и промышленных объектов, воинских частей и соединений войск округа, отмечает пресс-служба.

Кроме того, военная часть усилит группировку ПВО, которые обеспечивают защиту от "массированных ударов средств воздушного нападения с применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов на малых и предельно малых высотах".

"Панцирь-С" - комплекс ПВО ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех").

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96К6 Панцирь-С1
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