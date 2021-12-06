Войти
Lenta.ru

Российские военные получат эвакуаторы для Арктики

299
0
0
Источник изображения: Фото: Омсктрансмаш

Российская армия получит новые машины для Арктики. Военным передадут тягачи с роботизированными манипуляторами для ремонта и эвакуации техники при температуре ниже минус 50 градусов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Ремонтные подразделения в Арктике получат тяжелые ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-ГТ и машины технической разведки МТР-Г. Источники издания подчеркнули, что машины в скором времени пройдут государственные испытания. Он добавил, что принято решение о создании специальных ремонтно-эвакуационных подразделений.

В основе РЭМ-ГТ лежит двухзвенный тягач ДТ-30ПМ. Машина предназначена для ремонта и эвакуации всех типов техники в арктической зоне. Масса РЭМ-ГТ составляет 28 тонн. Тягач будет работать вместе с машиной технической разведки МТР-Г на базе транспортера ГАЗ-3344-20 «Алеут».

Обе машины получили роботизированные манипуляторы, которые позволяют брать на буксир технику, не выходя из кабины. Также ремонтные машины получат систему кругового обзора, ночного видения и навигации. Это позволит обнаруживать технику в любых погодных условиях.

РЭМ-ГТ дополнительно оснастили беспилотником, а МТР-Г несет комплект аппаратуры для радиационной и химической разведки.

Ранее в газете «Красная звезда» опубликовали новые снимки двухзвенного бронетранспортера ДТ-БТР. Машина для Арктики получила боевой модуль. ДТ-БТР предназначена для транспортировки и огневой поддержки пехотных подразделений.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ДТ-30
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
БПЛА
Робот
ЯО
Похожие новости
06.12.2021
Северный почин: арктические войска вооружат роботами-эвакуаторами
20.08.2021
Член коллегии ВПК Осыко: наши оружейники умеют делать оружие на века
29.06.2020
Парады Победы рассекретили ударный потенциал
27.12.2018
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 11:30
  • 14
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 11:01
  • 5
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 10:20
  • 3
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 09:33
  • 1
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 05:37
  • 185
В США удивились размерам Су-75
  • 05.12 21:06
  • 439
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию
  • 05.12 14:15
  • 115
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 05.12 11:16
  • 1107
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.12 10:27
  • 10
Россия получит авиационное преимущество над ЕС и США
  • 05.12 07:49
  • 42
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 05.12 07:19
  • 3
«Бастион» для «Циркона». Куда приземлят гиперзвуковую ракету
  • 04.12 21:21
  • 1
Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink
  • 04.12 18:23
  • 37
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 04.12 15:31
  • 75
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"