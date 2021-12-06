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Ростех представил на EDEX 2021 новый разведывательно-сигнализационный комплекс

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Росэлектроника
Росэлектроника.
Источник изображения: industry-hunter.com

ЦАМТО, 3 декабря. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех на выставке вооружений EDEX 2021 в Египте впервые представил разведывательно-сигнализационный комплекс нового поколения.

Устройство обнаруживает живую силу и наземную технику противника, оставаясь полностью незаметным.

Комплекс 1К144-Е представляет собой автономную малогабаритную систему, в состав которой входят сейсмоинфракрасные и сейсмомагнитометрические датчики размером около 20 см и весом 150-600 гр., а также радиоретрансляторы, антенны и комплект устройств приема и отображения информации.

Комплекс не только обнаруживает объекты, но также определяет направление их движения, подсчитывает и классифицирует по типам: колесная, гусеничная техника или живая сила. Сейсмомагнитометрические датчики заглубляются в грунт, а сейсмоинфракрасные маскируются на местности и обеспечивают непрерывную работу от встроенных элементов питания в течение 30 суток. Данные передаются по радиоканалу на комплекс устройств приема и отображения информации, на мониторе которого оператор видит электронную карту местности с обозначением местоположения датчиков и обнаруженных объектов. Время установки датчиков с учетом их заглубления в грунт и маскировки не превышает 5 мин.

Решение разработано и выпускается концерном "Созвездие" холдинга "Росэлектроника".

"На выставке EDEX 2021 мы впервые представили экспортную версию комплекса 1К144-Е инозаказчикам. Это передовое решение, способное выполнять скрытное дистанционное наблюдение за территорией. Аппаратура обнаруживает передвижение колесной техники в радиусе до 120 м, гусеничной техники – до 200 м, человека – до 30 м и передает информацию на удаленный командный пункт на расстояние до 35 км", – сообщил генеральный директор концерна "Созвездие" Михаил Артемов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Компании
Концерн «Созвездие»
Ростех
Росэлектроника
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