ВВС Индии получили два истребителя "Мираж-2000" из состава ВВС Франции

ЦАМТО, 3 декабря. По информации индийских СМИ, Военно-воздушные силы Индии получили два истребителя "Мираж-2000" из состава ВВС Франции. Самолеты были доставлены на авиабазу "Гвалиор".

Как сообщает Times of India, два самолета в учебно-боевой версии были приобретены ВВС Индии в рамках программы увеличения парка "Мираж-2000" до 50 ед. Как планируется, теперь самолеты будут модернизированы до новейшей конфигурации по программе, реализуемой Hindustan Aeronautics Limited.

В рамках соглашения стоимостью 175,47 млрд. индийских рупий (2,33 млрд. долл.), заключенного в 2011 году индийской государственной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Dassault Aviation, Thales и MBDA, планировалось провести модернизацию 51 истребителя, однако из-за катастроф с участием этих самолетов часть заказанных комплектов пока остается в резерве. Модернизация прибывших "Мираж-2000" сделает их пригодными для участия в боевых действиях.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2021 года индийские СМИ сообщили о подписании командованием ВВС Индии соглашения на закупку 24 истребителей "Мираж-2000" из состава ВВС Франции для увеличения численности и боеготовности истребительных эскадрилий. Стоимость продажи оценивается в 27 млн. евро (31,78 млн. долл.). По данным информационно-аналитического портала Jane's, из 24 предназначенных для закупки истребителей 13 самолетов находятся в пригодном к применению состоянии (8 пригодны к полетам) и нуждаются только в базовом техническом обслуживании. Еще 11 истребителей "Мираж-2000", которые находятся в "частично пригодном состоянии", планируется использовать в качестве источника запчастей для поддержки двух эскадрилий модернизированных "Мираж-2000H", в составе которых имеется 49 самолетов, поступивших на вооружение с середины 1985 года.

Как ожидается, использование списанных французских "Мираж" в качестве источника запчастей позволит ВВС Индии поддерживать боеспособность своих самолетов этого типа до 2035 года.