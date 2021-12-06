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Против морских пиратов объединенным военным флотом

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Источник изображения: vpk-news.ru

В районе Александрийского залива стартуют российско-египетские военно-морские манёвры «Мост дружбы — 2021».

От России в тренировках примет участие отряд кораблей Черноморского флота: фрегат «Адмирал Григорович» с палубным вертолётом на борту, патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и спасательный буксир СБ-742. 

Эксперты отмечают, что интенсивная кооперация Москвы и Каира в оборонной сфере свидетельствует об их желании обезопасить судоходство в акватории Средиземного моря от действий пиратов и экстремистов. Кроме того, как прогнозируют аналитики, взаимодействие РФ и Египта по линии военно-технического сотрудничества будет лишь углубляться.

«В ходе мероприятия, проводимого в восточной части Средиземного моря в районе Александрийского залива, российские и египетские боевые корабли будут действовать под руководством объединённого штаба учения по единому плану и выполнят учебные задачи по отражению атак, досмотру подозрительных судов, организации противовоздушной обороны и пополнению запасов в море с вертолёта», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается также, что цель учения, которое продлится до 10 декабря, — подготовка и планирование совместных действий, направленных на защиту «ограниченных морских районов от различных угроз», на осуществление поисково-спасательных операций и досмотр подозрительных судов.

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