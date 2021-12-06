Работы по созданию комплекса "Байтерек" на Байконуре начнутся в марте 2022 года

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что "все необходимые документы согласовали"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Работы по модернизации стартового комплекса "Зенит" под "Союз-5" (проект "Байтерек") стартуют в марте следующего года, вся документация для этого уже согласована. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу на деловом форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".

"Физические работы там (на комплексе "Байтерек") начнутся в марте следующего года. Все необходимые документы согласовали", - отметил Рогозин.

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Протокол определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации космического ракетного комплекса "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".