Первые танки M1A2 Abrams поступят в польскую армию в 2022 году

Танковые подразделения польской армии получат Abrams M1A2SEPv3 уже в следующем году. Речь идет о 28 машинах. Ранее сообщалось, что группа военнослужащих из этого государства находится в США, где проходит подготовку по эксплуатации и боевому применению такой техники.

Всего, как ожидается, на территорию Польши в течение трех лет будут доставлены около 250 танков и более 30 единиц техники поддержки, в том числе бронированные ремонтно-эвакуационные машины М88А2 Hercules.

Большинство образцов планируется сконцентрировать в восемнадцатой механизированной дивизии. Часть отправят в учебные подразделения.

По некоторым сведениям, также на заводе Bumar-Labedy организуют выпуск еще пятисот M1A2SEPv3. Их с 2025 по 2030 годы намерены собирать из поставляемых из-за океана различных компонентов.

В результате успешной реализации таких планов планируется заменить все эксплуатирующиеся в войсках устаревшие советские Т-72М1 и более современные PТ-91.

В то же время списывать технику семейства "Т" полностью не собираются, ее будут поддерживать в боеготовом состоянии на базах хранения.

Что же касается германских Leopard 2, то планов по проведению их дорогостоящей глубокой модернизации пока нет. Поэтому и не исключено, что после полной выработки ресурса эти танки также заменят на Abrams новых партий. Со временем они должны стать основными боевыми машинами польских вооруженных сил.

Polish Army 🇵🇱 will receive the first Abrams to the next year. The 28 M1A2 SEPv3 MBTs to arrive to Poland as early as 2022.#Abrams #M1A2SEPv3 https://t.co/tFxzdkDuO7 pic.twitter.com/5czh0CgCkh — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 (@TheDeadDistrict) December 1, 2021

Алексей Брусилов