Войти
WarSpot

SPIKE LR2: теперь и для Бразилии

280
0
0

Израильские ПТРК добрались до Латинской Америки. Вчера, 2 декабря, портал infodefensa.com сообщил о том, что Минобороны Бразилии объявило о выборе израильских ПТРК SPIKE LR2 в тендере на поставку управляемых противотанковых ракет.

Базовый контракт включает в себя закупку 100 ракет и 10 пусковых установок для армии, не считая учебного оборудования и логистических услуг. Это обойдётся Бразилии в чуть больше, чем $19 млн. При этом указывается, что данная партия может быть тестовой закупкой.

Пуск ракеты SPIKE LR2

Источник изображения: rafael.co.il

Известно, что ВМС Бразилии также рассматривают ракеты SPIKE LR2 для оснащения своих вертолётов, но израильскому ПТРК ещё предстоит посоревноваться за контракт с британской Sea Venom. По данным Infodefensa, в бразильской армии SPIKE LR2 могут использоваться для оснащения модернизированных разведывательных машин EE-9 Cascavel 6×6.

SPIKE LR2 заявлена производителем как многоплатформенная многоцелевая ракета — она может использоваться переносными, мобильными и корабельными пусковыми установками, а также устанавливаться на внешние подвесы вертолётов и самолётов. Ракета массой 12,7 кг имеет тандемную кумулятивную боевую часть с высокой проникающей способностью (заявлено, что бронепробитие на 30% превышает аналогичный показатель у Spike LR), дополненную осколочными поражающими элементами. Производитель указывает, что Spike LR 2 может одинаково эффективно уничтожать тяжелобронированную технику, а также укрытия противника, поражая живую силу (ракета может проникать сквозь армированный бетон толщиной до 20 см и взрываться за преградой). Ракеты Spike LR 2 имеют дальность поражения целей 5,5 км, а также до 10 км в авиационной модификации.

Семейство ракет SPIKE

Источник изображения: rafael.co.il

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Великобритания
Израиль
США
Продукция
Spike NLOS
Компании
Rafael
Похожие новости
20.06.2016
Компания Timoney Technology разработала для STK бронетранспортер Terrex 3
19.08.2013
Повышение огневого могущества корабельных стабилизированных установок вооружения
08.05.2013
Башни на привязи. Обзор среднекалиберных башен
10.10.2011
"Гаарец": Южная Корея угрожает разорвать военные контракты с Израилем
17.11.2009
Противотанковое управляемое вооружение отвечает современным требованиям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 11:30
  • 14
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 11:01
  • 5
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 10:20
  • 3
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 09:33
  • 1
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 05:37
  • 185
В США удивились размерам Су-75
  • 05.12 21:06
  • 439
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию
  • 05.12 14:15
  • 115
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 05.12 11:16
  • 1107
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.12 10:27
  • 10
Россия получит авиационное преимущество над ЕС и США
  • 05.12 07:49
  • 42
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 05.12 07:19
  • 3
«Бастион» для «Циркона». Куда приземлят гиперзвуковую ракету
  • 04.12 21:21
  • 1
Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink
  • 04.12 18:23
  • 37
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 04.12 15:31
  • 75
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"