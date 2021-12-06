SPIKE LR2: теперь и для Бразилии

Израильские ПТРК добрались до Латинской Америки. Вчера, 2 декабря, портал infodefensa.com сообщил о том, что Минобороны Бразилии объявило о выборе израильских ПТРК SPIKE LR2 в тендере на поставку управляемых противотанковых ракет.

Базовый контракт включает в себя закупку 100 ракет и 10 пусковых установок для армии, не считая учебного оборудования и логистических услуг. Это обойдётся Бразилии в чуть больше, чем $19 млн. При этом указывается, что данная партия может быть тестовой закупкой.

Пуск ракеты SPIKE LR2 Источник изображения: rafael.co.il

Известно, что ВМС Бразилии также рассматривают ракеты SPIKE LR2 для оснащения своих вертолётов, но израильскому ПТРК ещё предстоит посоревноваться за контракт с британской Sea Venom. По данным Infodefensa, в бразильской армии SPIKE LR2 могут использоваться для оснащения модернизированных разведывательных машин EE-9 Cascavel 6×6.

SPIKE LR2 заявлена производителем как многоплатформенная многоцелевая ракета — она может использоваться переносными, мобильными и корабельными пусковыми установками, а также устанавливаться на внешние подвесы вертолётов и самолётов. Ракета массой 12,7 кг имеет тандемную кумулятивную боевую часть с высокой проникающей способностью (заявлено, что бронепробитие на 30% превышает аналогичный показатель у Spike LR), дополненную осколочными поражающими элементами. Производитель указывает, что Spike LR 2 может одинаково эффективно уничтожать тяжелобронированную технику, а также укрытия противника, поражая живую силу (ракета может проникать сквозь армированный бетон толщиной до 20 см и взрываться за преградой). Ракеты Spike LR 2 имеют дальность поражения целей 5,5 км, а также до 10 км в авиационной модификации.