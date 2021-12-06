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В Минобороны России состоялось итоговое заседание Комиссии по инновационным проектам и технологиям

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: tass.ru

ЦАМТО, 3 декабря. В Национальном центре управления обороной РФ 2 декабря состоялось итоговое заседание Комиссии Минобороны по инновационным проектам и технологиям за 2021 год.

В работе Комиссии приняли участие представители органов военного управления, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской Академии наук, Фонда перспективных исследований, заинтересованных организаций. Впервые на заседании выступили специалисты ОАО "Российские железные дороги".

В ходе заседания рассмотрены итоги работы Комиссии в 2021 году, основные задачи на 2022 год, инициативные разработки, отобранные в интересах органов военного управления, а также направления дальнейшего взаимодействия Минобороны России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями.

Эксперты обсудили результаты работы по реализации разработок и технологий, отобранных на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Вниманию специалистов военного управления был представлен ряд инициативных работ предприятий промышленности, представляющих потенциальный интерес для Вооруженных Сил Российской Федерации.

В рамках заседания была организована тематическая выставка "Инновационные разработки, создаваемые предприятиями и организациями в инициативном порядке", на которой продемонстрированы 12 экспонатов.

Комиссия сформирована в 2014 году на основании приказа министра обороны Российской Федерации и предназначена для решения комплекса организационных и научно-технических вопросов, направленных на реализацию в интересах Минобороны России инновационных проектов.

Организация деятельности Комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется Главным управлением инновационного развития МО РФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

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