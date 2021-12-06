Комиссией МО РФ по инновационным проектам и технологиям в 2021 году было рассмотрено более 120 инициативных разработок

ЦАМТО, 3 декабря. Под руководством начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Александра Осадчука прошло итоговое заседание Комиссии Минобороны России по инновационным проектами технологиям за 2021 год.

Выступая с приветственным словом к участникам заседания, А.Осадчук отметил, что по итогам работы за 2021 год Комиссией было рассмотрено более 120 инициативных разработок, что превышает показатели 2020 года на 10%.

В 2021 году 96 разработок получили положительное заключение и включены в Перечень проектов, осуществляемых в инициативном порядке организациями Российской Федерации в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

Особенностью 2021 года стало расширение взаимодействия в сфере инновационной деятельности между Министерством обороны Российской Федерации, Фондом перспективных исследований и ОАО "РЖД", которые сопровождают 10 проектов Фонда.

Для эффективного развития и внедрения в интересах Минобороны России передовых технических решений и инновационных технологий, организована совместная работа по отбору и сопровождению инновационных проектов.

В настоящее время продолжается работа по расширению сфер взаимодействия между Минобороны России и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, а также Российской академией наук в части организации инновационной деятельности.

Совместно с Департаментом инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования Российской Федерации организован отбор проектов для их последующей реализации с использованием полномочий и механизмов Комиссии.

В 2021 году проведена значительная работа по привлечению организаций высшего образования для проведения совместных исследований и разработок в интересах обеспечения обороны и безопасности государства на базе технополиса "ЭРА", как основной площадки реализации инновационных проектов.

В целях организации проведения совместных исследований технополисом организовано взаимодействие с 19 образовательными организациями, подведомственными Минобрнауки России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.