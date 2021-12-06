Saab и Lockheed Martin претендуют на поставку новых истребителей ВВС Канады

ЦАМТО, 3 декабря. Правительство Канады 1 декабря официально объявило, что по результатам оценки представленных предложений участие в конкурсе на поставку для ВВС страны новых истребителей продолжат два претендента.

В рамках реализации проекта Future Fighter Capability Project ими стали правительство Швеции, предложившее самолеты "Грипен E" от имени консорциума компаний Saab, Diehl Defence GmbH, MBDA UK, Rafael Advanced Defence Systems Ltd., и правительство США с разработанным Lockheed Martin Aeronautics Company истребителем F-35A "Лайтнинг-2" Блок.4.

Таким образом, предложившая истребители F/A-18E/F "Супер Хорнет" корпорация Boeing выбыла из числа участников конкурса.

В ближайшие недели правительство Канады определится, как процесс закупки будет проходить далее: приступит ли оно к завершающим переговорам с участником торгов, занявшим первое место, или начнет конкурентный диалог с оставшимися двумя претендентами и предоставит им возможность улучшить свои предложения.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство государственных услуг и закупок Канады (Public Service and Procurement Canada – PSPC) 23 июля 2019 года направило запросы о предложениях на поставку 88 новых боевых самолетов, предназначенных для замены состоящих на вооружении F/A-18 "Хорнет" (национальное обозначение CF-18/CF-188). Приглашения получили власти Швеции (Saab с "Грипен E"), Великобритании (Airbus, вместо BAE Systems, из-за доли компании в канадской Bombardier) и США (Lockheed Martin с F-35 "Лайтнинг-2" и Boeing с F/A-18E/F "Супер Хорнет"). Стоимость закупки оценивается в 15-19 млрд. канад. долл. (11,7-14,8 млрд. долл. США по текущему курсу).

В процессе конкурса компания Airbus Defence and Space GmbH отказалась от участия в нем. Три оставшиеся компании представили свои окончательные предложения в конце июля 2020 года, после чего они прошли всестороннюю оценку с учетом критериев "тактико-технические характеристики" (60%), "стоимость каждого самолета" (20%) и "экономические выгоды для канадских оборонных подрядчиков" (20%).

Правительство Канады планирует выбрать победителя и заключить с ним контракт в 2022 году, а поставка самолетов должна начаться в 2025 году.