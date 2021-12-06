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ЦАМТО

Около ста единиц ВВСТ получили войска ЦВО в ноябре

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Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин (в центре)
Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин (в центре).
Источник изображения: © Пресс-служба ЦВО

ЦАМТО, 3 декабря. Около ста единиц ВВСТ получили соединения и воинские части ЦВО, дислоцированные в Самарской, Саратовской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии и Республике Таджикистан, в ноябре текущего года.

Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"В ноябре на вооружение военного округа поступило девяносто две единицы вооружения и военной техники различной номенклатуры. В войска поставлены робототехнические комплексы "Уран-6", радиолокационные станции "Небо", комплексы спутниковой связи и современные командно-штабные машины. Российская военная база получила комплекс разведки и контроля стрельбы "Аистенок", – сказал А.Лапин.

Также в ноябре парк вооружения соединений и воинских частей военного округа пополнили комплексы войск РХБ защиты, аэродромного, инженерного, медицинского обеспечения и службы горючего, сообщает пресс-служба ЦВО.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд зарубежных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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