Около ста единиц ВВСТ получили войска ЦВО в ноябре

ЦАМТО, 3 декабря. Около ста единиц ВВСТ получили соединения и воинские части ЦВО, дислоцированные в Самарской, Саратовской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии и Республике Таджикистан, в ноябре текущего года.

Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"В ноябре на вооружение военного округа поступило девяносто две единицы вооружения и военной техники различной номенклатуры. В войска поставлены робототехнические комплексы "Уран-6", радиолокационные станции "Небо", комплексы спутниковой связи и современные командно-штабные машины. Российская военная база получила комплекс разведки и контроля стрельбы "Аистенок", – сказал А.Лапин.

Также в ноябре парк вооружения соединений и воинских частей военного округа пополнили комплексы войск РХБ защиты, аэродромного, инженерного, медицинского обеспечения и службы горючего, сообщает пресс-служба ЦВО.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд зарубежных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.