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ЦАМТО

В России ведется разработка ракеты-носителя "Крыло-СВ" с возвращаемой первой ступенью

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Возможный облик перспективного носителя «Крыло-СВ»
Возможный облик перспективного носителя «Крыло-СВ».
Источник изображения: aboutspacejornal

ЦАМТО, 3 декабря. Специалисты "Роскосмоса" в следующем году начнут испытания многоразовой ступени ракеты-носителя "Крыло-СВ", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В России с 2019 года разрабатывается многоразовая ступень легкой ракеты-носителя "Крыло-СВ". Планируется, что она сможет возвращаться из космоса, снижаясь в горизонтальном полете с приземлением как на взлетно-посадочную полосу, так и на грунт.

"На один из демонстраторов многоразовой ступени легкой ракеты-носителя "Крыло-СВ" будет установлено шасси и турбореактивный двигатель, а также носовой обтекатель, как у самолета, которые позволят ей взлетать, выполнять полет и затем возвращаться на аэродром. Фактически, это будет БЛА, созданный на базе будущей ракетной ступени для проверки характеристик полета ступени в атмосфере", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что местом проведения испытаний станет один из военных аэродромов.

"Сроки испытаний пока точно не определены, предварительно, первый атмосферный полет ступени-демонстратора должен состояться во второй половине 2022 года", – отметил источник.

Собеседник "РИА Новости" добавил, что многоразовая ступень ракеты-носителя будет оснащена прямоугольным крылом, которое, по расчетам специалистов, будет эффективно как при торможении ступени в плотных слоях атмосферы, при спуске из космоса, так и в последующем воздушном полете.

"Обладающая возможностью атмосферного полета многоразовая ступень позволит запускать "Крыло-СВ" с широким спектром наклонений, так как она сможет возвращаться на космодром, пролетев сотни километров", – пояснил источник агентства.

Он напомнил, что разработчиком ракеты-носителя "Крыло-СВ" с возвращаемой первой ступенью является КБ им. Бартини (входит в ЦНИИмаш, головной научный институт "Роскосмоса").

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
БПЛА
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