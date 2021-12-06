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РИА Новости

Институт Митчелла: ракеты радиусом действия до 463 километров помогут победить Россию

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Эскиз бомбардировщика B-21 Raider
Эскиз бомбардировщика B-21 Raider.
Источник изображения: © U.S. Air Force

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. ВВС США необходимо обладать высокоточными боеприпасами нового поколения для сдерживания России и Китая. Об этом говорится на портале FlightGlobal со ссылкой на Институт Митчелла.

По данным ведомства, системы типа Joint Direct Attack Munition (JDAM), предназначенные для преобразования свободнопадающих бомб во всепогодные корректируемые боеприпасы, долгое время доказывали свою эффективность, однако они перестали выдерживать высокую конкуренцию с современными моделями.

Кроме того, использование в войне с Россией и Китаем самолетов, не оснащенных стелс-технологиями, может быть опасным, так как после истощения запасов ракет AGM-158 JASSM эти воздушные судна фактически становятся бесполезными.

Аналитик Института Митчелла и полковник ВВС США в отставке Марк Ганцингер считает, что в нынешних условиях следует сделать ставку на крылатые ракеты с радиусом действия от 92 до 463 километров, которые позволят ударным самолетам не заходить в зону поражения цели.

Ключевую роль, по мнению эксперта, следует отдать самолетам типа перспективного стратегического бомбардировщиков нового поколения В-21, который приспособлен для преследования хорошо защищенных и высокомобильных целей.

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Страны
Гана
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
JASSM
JDAM
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