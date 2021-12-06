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Российская газета

США собрали первую атомную бомбу нового образца

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Источник изображения: U.S. Air Force/Wikimedia.org

На заводе Пентекс в Техасе собран первый серийный образец новой атомной бомбы B61-12. Боеприпас лишился парашюта, получив взамен удлиненную хвостовую часть с рулями для корректировки полета.

Новая версия бомбы заменит три из четырех существующих модификаций B61, а ее служба в ВВС США продлится как минимум 20 лет, говорится в сообщении Национального управления по ядерной безопасности США.

- В ходе модернизации были заменены все ядерные и неядерные компоненты боеприпаса. Помимо рулей, в его хвостовой части находится инерциальная система наведения, позволяющая применять оружие с большой высоты. Бомба предназначена как для существующих, так и для перспективных средств доставки, - рассказала глава управления Джилл Хруби. Мощность заряда переменная: от 0,7 до 170 килотонн.

Одним из носителей B-61-12 станет малозаметный истребитель-бомбардировщик F-35. Часть нового ядерного арсенала планируется разместить в Европе. США планируют поделиться бомбой и с союзниками по НАТО - правда, им предложат неуправляемый вариант.


Антон Валагин

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Страны
США
Продукция
B61 ЯБ
F-35
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
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