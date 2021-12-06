Космический охотник: как испытывали советский истребитель спутников

3 декабря 1971 года военный спутник "Космос-462" уничтожил на орбите спутник-мишень "Космос-459". Этот день считается началом формирования системы отечественной противокосмической обороны.

Хотя все началось гораздо раньше. Еще в 1960 году генеральный конструктор советских космических кораблей Сергей Королев, руководитель ОКБ-155 Артем Микоян и руководитель СКБ-30 КБ-1 Григорий Кисунько обратились к главе КПСС и председателю правительства СССР Никите Хрущеву с предложением о создании комплекса по перехвату космических аппаратов и противоракетной обороны. Но, как выяснилось, они были не первые: у Хрущева на столе уже лежал похожий проект, разработанный руководителем ОКБ-52 Владимиром Челомеем.

А 23 июня 1960 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР "О создании ракетопланов, космопланов, спутников-разведчиков и баллистических ракет с самонаведением". По нему основные работы предписывалось выполнить ОКБ-52 Челомея. Правда, с оговоркой: в кооперации с другими конструкторскими бюро.

Ответ на вопрос, почему Хрущев предпочел разработки Челомея известен: советский бюджет был заметно истощен космической гонкой, а "фирма" Королева расходовала много средств. Челомеевские же идеи виделись более дешевыми в реализации и более простыми в производстве.

Программа должна была развиваться по четырем направлениям. Первое: создание беспилотных и пилотируемых орбитальных ракетопланов (система "Р"). Второе: создание беспилотных космопланов для изучения Луны, Марса и Венеры (система "К"). Третье: маневренный управляемый спутник морской разведки (система "УС"). И четвертое: баллистическая самонаводящаяся ракета (система "УБ").

В рамках программы предполагалось, что уничтожением спутников вероятного противника должен заниматься пилотируемый ракетоплан. На него выдали техническое задание: масса не более 12 тонн, а со всеми стартовыми ступенями - не более 300 тонн. Кстати, создание такого ракетоплана тоже было весьма дорогим проектом, и Челомей это понял еще на ранней стадии разработки. Оптимальным вариантом было проектирование маневренного беспилотного спутника-истребителя.

Чтобы оправдать доверие Хрущева и сэкономить бюджет, Владимир Челомей решил отказаться от дорогих королевских ракет Р-7, которые, к тому же, требовали длительной предстартовой подготовки. Он задумал создать свою ракету-носитель. Пользуясь данными ему полномочиями, он собрал совет главных конструкторов различных бюро и поставил задачу создать серию ракет стартовой массой от 150 до 600 тонн.

Вскоре первая ракета серии была создана. Она получила название Р-200 (позже переименована в УР-200). Одновременно шли работы по созданию бортовых систем и систем радиоуправления.

Руководство СССР одобрило первые шаги проекта, который к тому времени разделился на направления ИС (истребитель спутников) и УС (управляемый спутник). Шутники в ОКБ тут же окрестили ее "программой ИСУС".

1 ноября 1963 года с космодрома Байконур состоялся запуск прототипа спутника-перехватчика. В сообщении ТАСС об этом было сказано так: "В целях выполнения указанной программы 1 ноября 1963 года в Советском Союзе произведен запуск управляемого маневрирующего космического аппарата "Полет-1", оборудованного специальной аппаратурой и системой двигательных установок, обеспечивающих его стабилизацию и проведение широкого маневрирования в околоземном космическом пространстве". Военное назначение космического аппарата, естественно, скрывалось.

Программа развивалась хорошо, был уже запущен "Полет-2". Но тут в дело вмешалась политика: сняли Хрущева. Новый руководитель страны Леонид Брежнев склонялся в пользу земляков, и челомеевскую УР-200 отправили в "отставку", вместо нее выбрав в качестве ракеты-носителя Р-36 разработки Днепропетровского КБ "Южное", которое возглавлял Михаил Янгель. В программе произошел сбой по срокам, и, что немаловажно, потребовалось дополнительное финансирование.

На базе своей Р-36 Янгель создал серию ракет "Циклон". 27 октября 1967 года ракета "Циклон 2А" вывела на орбиту еще один прототип истребителя спутников, собранный в челомеевском ОКБ-52. Вместо названия "Полет-3" он получил обозначение "Космос-185". Это был дополнительный моральный удар для Челомея.

Дальнейшие запуски прототипов также проводились под названием "Космос", менялись только номера.

Наконец 3 декабря 1971 года с Байконура стартовал конечный продукт программы: маневренный управляемый истребитель спутников "Космос-462". Выйдя на орбиту, он успешно сбил спутник-мишень направленным взрывом. На всю операцию с момента старта ушло 105 минут.

Госкомиссия рекомендовала принять ИС на вооружение и создать систему противокосмической обороны. Однако выполнение этой задачи было отложено на несколько лет, поскольку в 1972 году СССР и США подписали договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1).

В итоге внедрение системы началось только в 1978 году. Она успешно функционировала до 1993 года.

Олег Галицких