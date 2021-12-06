Войти
Российская газета

Космический охотник: как испытывали советский истребитель спутников

347
0
0
Транспортировка ракеты "Циклон".
Транспортировка ракеты "Циклон".
Источник изображения: Александр Моклецов \ РИА Новости

3 декабря 1971 года военный спутник "Космос-462" уничтожил на орбите спутник-мишень "Космос-459". Этот день считается началом формирования системы отечественной противокосмической обороны.

Хотя все началось гораздо раньше. Еще в 1960 году генеральный конструктор советских космических кораблей Сергей Королев, руководитель ОКБ-155 Артем Микоян и руководитель СКБ-30 КБ-1 Григорий Кисунько обратились к главе КПСС и председателю правительства СССР Никите Хрущеву с предложением о создании комплекса по перехвату космических аппаратов и противоракетной обороны. Но, как выяснилось, они были не первые: у Хрущева на столе уже лежал похожий проект, разработанный руководителем ОКБ-52 Владимиром Челомеем.

А 23 июня 1960 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР "О создании ракетопланов, космопланов, спутников-разведчиков и баллистических ракет с самонаведением". По нему основные работы предписывалось выполнить ОКБ-52 Челомея. Правда, с оговоркой: в кооперации с другими конструкторскими бюро.

Ответ на вопрос, почему Хрущев предпочел разработки Челомея известен: советский бюджет был заметно истощен космической гонкой, а "фирма" Королева расходовала много средств. Челомеевские же идеи виделись более дешевыми в реализации и более простыми в производстве.

Программа должна была развиваться по четырем направлениям. Первое: создание беспилотных и пилотируемых орбитальных ракетопланов (система "Р"). Второе: создание беспилотных космопланов для изучения Луны, Марса и Венеры (система "К"). Третье: маневренный управляемый спутник морской разведки (система "УС"). И четвертое: баллистическая самонаводящаяся ракета (система "УБ").

В рамках программы предполагалось, что уничтожением спутников вероятного противника должен заниматься пилотируемый ракетоплан. На него выдали техническое задание: масса не более 12 тонн, а со всеми стартовыми ступенями - не более 300 тонн. Кстати, создание такого ракетоплана тоже было весьма дорогим проектом, и Челомей это понял еще на ранней стадии разработки. Оптимальным вариантом было проектирование маневренного беспилотного спутника-истребителя.

Чтобы оправдать доверие Хрущева и сэкономить бюджет, Владимир Челомей решил отказаться от дорогих королевских ракет Р-7, которые, к тому же, требовали длительной предстартовой подготовки. Он задумал создать свою ракету-носитель. Пользуясь данными ему полномочиями, он собрал совет главных конструкторов различных бюро и поставил задачу создать серию ракет стартовой массой от 150 до 600 тонн.

Вскоре первая ракета серии была создана. Она получила название Р-200 (позже переименована в УР-200). Одновременно шли работы по созданию бортовых систем и систем радиоуправления.

Руководство СССР одобрило первые шаги проекта, который к тому времени разделился на направления ИС (истребитель спутников) и УС (управляемый спутник). Шутники в ОКБ тут же окрестили ее "программой ИСУС".

1 ноября 1963 года с космодрома Байконур состоялся запуск прототипа спутника-перехватчика. В сообщении ТАСС об этом было сказано так: "В целях выполнения указанной программы 1 ноября 1963 года в Советском Союзе произведен запуск управляемого маневрирующего космического аппарата "Полет-1", оборудованного специальной аппаратурой и системой двигательных установок, обеспечивающих его стабилизацию и проведение широкого маневрирования в околоземном космическом пространстве". Военное назначение космического аппарата, естественно, скрывалось.

Программа развивалась хорошо, был уже запущен "Полет-2". Но тут в дело вмешалась политика: сняли Хрущева. Новый руководитель страны Леонид Брежнев склонялся в пользу земляков, и челомеевскую УР-200 отправили в "отставку", вместо нее выбрав в качестве ракеты-носителя Р-36 разработки Днепропетровского КБ "Южное", которое возглавлял Михаил Янгель. В программе произошел сбой по срокам, и, что немаловажно, потребовалось дополнительное финансирование.

На базе своей Р-36 Янгель создал серию ракет "Циклон". 27 октября 1967 года ракета "Циклон 2А" вывела на орбиту еще один прототип истребителя спутников, собранный в челомеевском ОКБ-52. Вместо названия "Полет-3" он получил обозначение "Космос-185". Это был дополнительный моральный удар для Челомея.

Дальнейшие запуски прототипов также проводились под названием "Космос", менялись только номера.

Наконец 3 декабря 1971 года с Байконура стартовал конечный продукт программы: маневренный управляемый истребитель спутников "Космос-462". Выйдя на орбиту, он успешно сбил спутник-мишень направленным взрывом. На всю операцию с момента старта ушло 105 минут.

Госкомиссия рекомендовала принять ИС на вооружение и создать систему противокосмической обороны. Однако выполнение этой задачи было отложено на несколько лет, поскольку в 1972 году СССР и США подписали договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1).

В итоге внедрение системы началось только в 1978 году. Она успешно функционировала до 1993 года.


Олег Галицких

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Компании
КБ "Южное"
КБ-1
Проекты
Байконур
Луна
Марс
Похожие новости
02.11.2020
Опасный «Полёт» и боевые «Космосы»
11.03.2019
Восьмёрки на Луне
06.02.2019
Зияющие орбиты
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
17.05.2012
Один день в истории космонавтики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 11:30
  • 14
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 11:01
  • 5
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 10:20
  • 3
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 09:33
  • 1
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 05:37
  • 185
В США удивились размерам Су-75
  • 05.12 21:06
  • 439
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию
  • 05.12 14:15
  • 115
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 05.12 11:16
  • 1107
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.12 10:27
  • 10
Россия получит авиационное преимущество над ЕС и США
  • 05.12 07:49
  • 42
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 05.12 07:19
  • 3
«Бастион» для «Циркона». Куда приземлят гиперзвуковую ракету
  • 04.12 21:21
  • 1
Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink
  • 04.12 18:23
  • 37
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 04.12 15:31
  • 75
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"