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Российская газета

Испытания контрснайперской винтовки "Опустошитель" показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

О возможностях российской снайперской винтовки DXL-5 "Опустошитель" рассказали на видео.

Проект WarGonzo первым протестировал новую снайперскую винтовку DXL-5 "Опустошитель". Она была разработана частной оружейной компанией Lobaev Arms под два патрона - натовский 12,7х99 и 12,7х108. Как рассказал ее создатель, Владислав Лобаев, винтовок такого класса в мире не существует. Переход с одного калибра на другой решается сменой ствола.

Впервые на такой винтовке применен демпфер. Он существенно смягчает отдачу, делает ее очень плавной для оружия столь крупного калибра. Однако главная его задача заключается в повышении точности стрельбы.

По словам Владислава Лобаева, кучность "Опустошителя" составляет полминуты. То есть, поперечник рассеивания - 15 миллиметров на 100 метров. Это превышает стандарты кучности для снайперского оружия в два раза. Никому в мире не удавалось сделать винтовку в калибре 12,7 с таким показателем. Например, у американской крупнокалиберной винтовки Barrett кучность более двух минут.

Говорить о реальной прицельной дальности винтовки, пока она проходит испытания, рано. Но разработчики считают, что она будет достигать 2,5 километра. На видео винтовка показала хороший результат при стрельбе до 2000 метров.

Вес DXL-5 без снаряжения - 13 килограммов. С патронами - 14-14,5 килограмма.

Такие характеристики делают "Опустошитель" не просто снайперским, а контрснайперским оружием. Ее основное предназначение - борьба со снайперами-асами, лучшими из лучших.


Олег Корякин (Казань)

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Страны
Россия
США
Компании
Barrett
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