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Полковник ВВС США назвал российскую Р-73 убийцей американских бомбардировщиков

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Источник изображения: Фото: ВПК.name

Современные интегрированные системы противовоздушной обороны (ПВО) кроме зенитных ракетных комплексов включают истребители, оснащенные радарами с активной фазированной антенной решеткой, инфракрасными датчиками и ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности, пишет директор программы по концепциям будущего и оценкам военного потенциала Института аэрокосмических исследований Митчелла, полковник Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Марк Ганцингер.

«Некоторые из этих ракет, например российская Р-37 и китайская PL-XX, предназначены для уничтожения дорогостоящих американских бортовых средств, таких как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, воздушные танкеры и бомбардировщики, не выполненные с использованием стелс-технологии», — заявил сотрудник Института Митчелла.

Истребителями, которые выступают частью интегрированной ПВО и способны «убивать» американские самолеты, полковник ВВС США назвал российские Су-35, Су-57 и МиГ-35, а также китайские J-20 и J-31.

В июле Ганцингер в статье Defense News предрек НАТО поражение в войне с Россией. По его мнению, Пентагон выбрал неправильную стратегию развития вооруженных сил. Эксперт выразил уверенность, что у США не хватит сил отразить нападение равного противника, защитить страну и сдержать ядерный удар. По его словам, для успеха в войне с Россией и Китаем требуется сильная армия, способная вести наступление вглубь территории противника и наносить масштабные и точные удары.


Иван Потапов

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J-31
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