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ТАСС

Компания SpaceX вывела на орбиту партию из 50 спутников

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Спутники Starlink собраны вместе перед запуском
Спутники Starlink собраны вместе перед запуском.
Источник изображения: SpaceX/wikimedia.org

На орбиту выпущены два аппарата BlackSky, после этого за ними последовали спутники Starlink

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Компания SpaceX в четверг успешно доставила на орбиту 48 мини-спутников для своей сети Starlink, а также два микроспутника компании BlackSky. Трансляция велась на сайте SpaceX.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 18:12 по времени Восточного побережья США (02:12 мск 3 декабря). Спустя час с небольшим интервалом были выпущены на орбиту два аппарата BlackSky, через полчаса после этого за ними последовали спутники Starlink.

Спустя приблизительно девят минут после запуска первая ступень ракеты-носителя была в автоматическом режиме посажена на плавучую платформу в Атлантическом океане. Ранее данный элемент Falcon 9 уже неоднократно применялся при запусках.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Аппараты американской компании BlackSky весом 55 кг каждый оснащены оптическим оборудованием и должны осуществлять визуальное наблюдение за нашей планетой.

С мая 2019 года SpaceX уже вывела на орбиту порядка 1,9 тыс. спутников Starlink.

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