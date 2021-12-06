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Известия.ru

ВС РФ провели совместные с ВС САР тренировки по психологической подготовке

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Военные полицейские РФ в Сирии провели тренировки с сирийскими коллегами на специальной полосе препятствий в провинции Алеппо в непосредственной близости от Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в пятницу, 3 декабря.

На полосе препятствий должны были разлить красную краску и разбросать изображающие убитых чучела — таким образом обычно проверяют психологическую устойчивость солдат. Но на полосе в деревне Масеран реальный противник и так совсем близко, так что искусственно создавать для бойцов острые ощущения нет смысла.

Само боестолкновение постарались воссоздать с максимальной достоверностью. Так, условные боевики угрожающе кричат и взрывают тротиловые шашки. Полоса окутана черным дымом от горящих покрышек. Причем стреляют исключительно боевыми патронами и даже взрывчатка используется настоящая. Это всё для того, чтобы пробить психологический барьер, чтобы солдат на настоящем поле боя уже не испытывал страх.

Сирийская военная полиция впервые провела подготовку вместе с российскими бойцами, как сводное подразделение.

«Мы чувствуем себя увереннее, когда рядом российские коллеги. Эти совместные тренировки помогают нам наладить взаимодействие, отработать слаженность в применении оружия, тактики и совместного выполнения задач на поле боя», — поделился впечатлениями командир батальона военной полиции ВС САР Халид Муххамад.

Психологическая подготовка нужна не менее, чем физическая — она учит солдат самоконтролю, тренирует у них боевые рефлексы.

«В первую очередь военнослужащий должен преодолеть свой внутренний страх, сохранить самообладание, чтобы до конца выполнить поставленную задачу», — пояснил представитель военной полиции российской группировки войск в Сирии Александр Иванов.

Языковый барьер не мешает бойцам двух народов: полицейские используют специальные жесты.

«Положиться на них можно. Как показывает практика данной полосы, они выполняют всё в точности, как от них требуется, на каждом этапе», — рассказал командир взвода военной полиции ВС РФ Владимир.

Тренировки психологической устойчивости в экстремальных условиях для военных двух стран будут проводиться регулярно. Это особенно актуально для фронтовых подразделений, что находятся в непосредственной близости от Идлибской зоны деэскалации.


30 ноября российские военные специалисты в сирийской провинции Алеппо провели обучение добровольцев для армии САР по стрельбе из различных видов вооружения. В частности, отрабатывались боевые навыки танкистов и расчетов реактивных систем «Град».

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