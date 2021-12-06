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ТАСС

Эксперты: модернизация ПТУР "Хризантема" сделает ее невидимой для средств обороны

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Вертолет Ми-28НЭ
Вертолет Ми-28НЭ, вооруженный ракетами 9М123М комплекса "Хризантема-ВМ".
Источник изображения: Вестник Мордовии

Также возможное дальнейшее увеличение и без того высокой скорости сверхзвуковой ракеты позволит еще эффективнее преодолевать средства активной обороны наподобие комплекса "Арена", отметил главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Модернизация мощнейшей дальнобойной противотанковой ракеты "Хризантема" повысит ее способность пробивать экранированные бронеобъекты и преодолевать системы активной защиты, устанавливаемые на тяжелой бронетехнике. Такое мнение выразил ТАСС главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин.

"Модернизация боевой части ракеты позволит поражать цели, которые защищены устройствами типа экранных решеток", - отметил военный эксперт. Также, по его словам, возможное дальнейшее увеличение и без того высокой скорости сверхзвуковой ракеты позволит еще эффективнее преодолевать средства активной обороны наподобие комплекса "Арена".

"Самое важное - комплекс стреляет сверхзвуковой ракетой, которую комплексы ПВО ближнего радиуса действия, как правило, даже не видят, - отметил Литовкин возможности "Хризантемы" по борьбе с войсковой противовоздушной обороной (ПВО) в случае установки на вертолетах. - В ближней зоне потенциал ударного Ми-28НМ благодаря "Хризантеме" просто на порядок выше, потому что можно расстрелять средства ПВО, не входя в их зону поражения". По словам эксперта, сложно бороться с "Хризантемой" и средствами радиоэлектронной борьбы, так как "она не перехватываемая и не заглушаемая".

"Система управления и наведения ракеты - это отечественное ноу-хау", - подчеркнул Литовкин.

Преимущество для вертолетов

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил в беседе с ТАСС, что интеграция мощнейшей сухопутной противотанковой ракеты "Хризантема" в комплексы вооружений отечественных ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М расширит спектр уничтожаемых целей.

"Установка на вертолеты расширит спектр поражаемых целей и боевые возможности современных ударных комплексов, таких как Ми-28 и Ка-52, в любом случае это перспективное направление", - сказал военный эксперт.

По его словам, очевидно, что перенос подобных комплексов на авиационные носители будет развиваться и совершенствоваться. "Очевидно, что если Конструкторское бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") занимается модернизацией тех или иных своих конкретных разработок, то они рассчитывают на то, что это будет профинансировано или уже профинансировано", - подчеркнул он.

Как отметил Коротченко, у "Хризантемы" есть коммерческий и экспортный потенциалы. "Рынок определяет в том числе и потенциальный спрос на те или иные варианты модернизации тех или иных комплексов и систем вооружений", - отметил эксперт.

2 декабря в ходе международной выставки вооружений EDEX-2021 генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин сообщил ТАСС, что предприятие ведет модернизацию одной из самых мощных управляемых противотанковых ракет в мире - "Хризантема". На данный момент ракета входит в состав вооружения самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С", а также адаптируется для новейших боевых вертолетов, в частности Ми-28НМ и Ка-52М. Максимальная скорость полета ракеты достигает 650 м/с, то есть превышает скорость звука более чем в два раза. Она способна поражать цели на дальности от 400 м до 6 км. Скорострельность сухопутной "Хризантемы" - до четырех ракет в минуту, в боекомплекте находится 15 ракет.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
МИ-28
Ми-28Н
Хризантема-С
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Высокоточные комплексы
КБМ
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