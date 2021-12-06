Какие страны отказались от Т-72 и почему?

Источник изображения: Фото: Kits&Coffee

Советские танки Т-72 находятся на вооружении почти полусотни государств мира, и за это время лишь несколько стран отказались от их эксплуатации. Почему это произошло?

Например, Федеративная Республика Германия, поглотив Германскую Демократическую Республику, получила в свое распоряжение более полутысячи Т-72 различных экспортных модификаций, советского, польского и чехословацкого производства.

Эти боевые машины активно испытывались Бундесвером, выяснялись их слабые и сильные стороны. В конце концов, "семьдесят вторые" решили списать.

В связи с резким потеплением международной обстановки уже имевшийся танковый парк становился избыточным. ФРГ довольно- таки значительную часть Т-72 передала для исследований многим своим союзникам по НАТО, например США, а также Израилю, Швеции и другим государствам.

Кстати, благодаря этим излишкам Финляндия, к более чем шестидесяти советским Т-72М1 закупила в Германии еще около сотни боевых машин данной модели. Они прослужили до 2006 года, а затем были заменены на поставленные из ФРГ танки "Леопард-2".

Румыния обладала сравнительно небольшим парком Т-72, всего им из СССР продали три десятка единиц, причем самой первой экспортной модели. Однако румыны повели себя не по-союзнически, и один такой танк достался Китаю. После этого они пытались создать собственную версию под названием ТР-125. Возможно, им даже удалось бы запустить ее в серию, но свержение Чаушеску и переориентация на Запад поставили крест на этих планах. Со временем списали и те Т-72, что еще оставались.