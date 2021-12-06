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Российская газета

Морским офицерам в отставке упростили правила владения кортиком

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Носить парадный кортик смогут только те военнослужащие, которые после увольнения получили право на ношение военной формы.
Носить парадный кортик смогут только те военнослужащие, которые после увольнения получили право на ношение военной формы.
Источник изображения: РИА Новости

Новый закон наделил морских офицеров в отставке правом хранить и носить кортики как часть парадной формы. Причем воспользоваться этим правом им теперь станет проще.

Документ в первую очередь направлен на регулирование правил передачи кортиков для пожизненного хранения и ношения с военной формой. Наделяются таким правом как офицеры, увольняемые с военной службы, так и уже расставшиеся с погонами.

Самое важное изменение заключается в том, что теперь отставные военные моряки, которые получили кортики, теперь не обязаны регистрировать их в Росгвардии. Кроме того, ветеранам ВМФ не нужно будет получать разрешение на хранение и ношение такого "парадного" холодного оружия.

Раньше, чтобы иметь у себя дома кортик, необходимо было покупать специальный сейф для его хранения и получать соответствующее разрешение Росгвардии. Эти требования осложняли жизнь отставникам - их несоблюдение могло повлечь серьезную административную и даже уголовную ответственность.

Теперь владение кортиком заметно упростилось. Однако в документе перечислены несколько обязаательных условий для владельцев такого "парадного" оружия.

Прежде всего, у отставников не должно быть противопоказаний к его владению. То есть ветеран обязан представить медицинскую справку об отсутствии заболеваний, при которых владеть оружием закон категорически запрещает. Иметь кортик могут только офицеры, мичманы и прапорщики, уволенные с военной службы с правом ношения военной формы.

Есть в новом законе пункт, который адресован родственникам, получившим клинок по наследству. Теперь кортик, как семейную реликвию, могут хранить наследники морского офицера.Однако для этого нужно получить лицензию на приобретение оружия и зарегистпировать парадный клинок в правоохранительных органах.

Нужно отметить такую важную деталь. Помимо отставных и кадровых военных ВМФ, под новый закон попадают и офицеры, уволенные или увольняемые из государственных военизированных организаций. Те, кому кортики были выданы при еще при прохождении службы.

Под эту категорию вкладельцев "парадного" клинка попадают сотрудники ФСБ, ФСО и Росгвардии.

Правом передавать кортики для пожизненного хранения закон наделил руководители государственных военизированных организаций и уполномоченных ими должностных лиц.


Александр Степанов

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