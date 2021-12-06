Полковник ВВС США признал эффективность российского «Панциря»

Современные интегрированные системы противовоздушной обороны способны поражать приближающиеся крылатые ракеты и другие управляемые боеприпасы, пишет директор программы по концепциям будущего и оценкам военного потенциала Института аэрокосмических исследований Митчелла, полковник Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Марк Ганцингер.

Эксперт признал эффективность российских комплексов «Тор», «Тунгуска», «Панцирь» и основанных на них китайских систем против низколетящих самолетов-мишеней, крылатых ракет, противорадиолокационных ракет и бомб. «Эти средства малой дальности полностью интегрированы с системами радиоэлектронной борьбы и зенитными ракетными комплексами большой дальности», — уверяет автор.

В июле Ганцингер в статье изданию Defense News предрек НАТО поражение в войне с Россией и Китаем и объяснил причины этого явления. По его мнению, Пентагон выбрал неправильную стратегию развития вооруженных сил. Эксперт выразил уверенность, что у США не хватит сил отразить нападение равного противника, защитить страну и сдержать ядерный удар. По его словам, для успеха в войне с Россией и Китаем требуется сильная армия, способная вести наступление вглубь территории противника и наносить масштабные и точные удары.

Иван Потапов