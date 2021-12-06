"Рассчитываем на себя, но не исключаем обращения к России"

Глава ДНР Пушилин: обратимся за помощью к России, если Украина развяжет войну

Руководитель самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин намерен в случае обострения конфликта обратиться к Москве и Минску. Он считает, что Киев может в скором времени развязать "полномасштабные боевые действия", а противостояние между Донбассом и Украиной уже происходит не "один на один".

Если в Донбассе начнется обострение ситуации, то глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин готов обратиться за помощью не только к России, но и к Белоруссии.

"Мы сделаем все возможное и предпримем все шаги с нашей стороны, мы, конечно, рассчитываем на себя. Я не исключаю, что мы будем обращаться в адрес России, может быть, и в адрес Белоруссии", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Пушилин отметил, что "придется тяжело", так как "Украина все больше привлекает еще и внешние силы - количество учений только со странами НАТО, с США в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом".

Внутриукраинский конфликт, по мнению руководителя ДНР, происходит уже не "один на один". "Мы же видим открытые не только заявления, но и действия со стороны Великобритании, со стороны Соединенных Штатов Америки. Поставляется не только вооружение, но и делаются намеренные поставки спецназовцев", - пояснил он.

Пушилин считает, что, если судить по тем признакам, которые видят донбасские специалисты, "Украина готовится к развязыванию полномасштабных боевых действий".

О том, что без помощи России Донбассу не обойтись, говорил в апреле этого года бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. «Не факт, что наступление будет, но это может произойти после завершения распутицы, это где-то середина апреля. Но без крупномасштабной поддержки Российской Федерации разгром ЛНР и ДНР будет очень быстрый, в течение нескольких дней», - сказал он в разговоре с НСН.

Еще в декабре прошлого года на ежегодной пресс-конференции российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать Донбасс.

"Мы, Россия, как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов, и так далее. Так что будем двигаться по этому направлению", - сказал он.

Путин добавил, что Москва готова помогать самопровозглашенным республикам не только гуманитарно, но и налаживая прямое сотрудничество. В ноябре этого года глава государства подписал закон, благодаря которому товарам из Донбасса открывается расширенный доступ к российскому рынку.

Это решение, как и оформление российских паспортов для жителей неподконтрольных Киеву территорий, вызвало осуждение со стороны ЕС и Украины. Европейцы заявили, что этот закон о допуске донбасских товаров в Россию «подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины в том числе в сфере таможенного контроля» и противоречит целям минских соглашений.

В свою очередь белорусский президент на совещании по вопросам военной безопасности, которое прошло в конце ноября, заявил, что республика не останется в стороне, если Запад вновь развяжет в Донбассе войну, передает БелТА.

Позднее в интервью РИА "Новости" он пообещал поддержать и Россию, если Украина по отношению к ней проявит агрессию. «Если мы, не дай бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке - экономически, юридически, политически - будем с Россией», - заявил Александр Лукашенко.

Он добавил, что Минск не станет поддерживать «националистический угар», происходящий на Украине.

Ангелина Мильченко