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Сформирована самая большая в мире компания, занимающаяся квантовыми вычислениями

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Квантовые исследования
Квантовые исследования.
Источник изображения: industry-hunter.com

Компания Cambridge Quantum, пионер в области квантового программного обеспечения, операционных систем и кибербезопасности, и компания Honeywell Quantum Solutions, построившая высокопроизводительное квантовое оборудование на основе технологии захваченных ионов, объявили, что они выполнили все условия, необходимые для завершения сделки по объединению двух бизнесов, и создали новую компанию, которая называется Quantinuum

«Сейчас Quantinuum является крупнейшей и самой передовой компанией в мире по интегрированным квантовым вычислениям, — сказал Ильяс Хан (Ilyas Khan), генеральный директор новой компании и основатель Cambridge Quantum. — Объединив лучшее в своём классе программное обеспечение для квантовых вычислений с самым производительным оборудованием, мы занимаем уникальные позиции, чтобы предлагать реальные продукты и решения для квантовых вычислений на крупных, быстрорастущих рынках в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе по мере роста мощности и качества квантовых компьютеров. Мы руководствуемся наукой и ориентируемся на предприятия, и наши масштабы и глобальное присутствие в этой важнейшей из технологий обеспечат лидерство в каждой из ключевых областей, которые являются «обязательными» для квантовых вычислений, чтобы предоставлять реальные решения всем нашим клиентам и партнёрам».

Quantinuum глобально запустит продукт для квантовой кибербезопасности в декабре 2021 года, а в 2022 году — пакет корпоративного программного обеспечения, который позволит применять квантовые вычисления для решения сложных научных проблем в фармацевтике, материаловедении, специальной химии и агрохимии. Компания также объявит о крупных обновлениях аппаратной части.

Компания Quantinuum была образована через шесть месяцев после того, как компания Honeywell объявила, что её подразделение по квантовым вычислениям Honeywell Quantum Solutions отделится от компании и объединится с Cambridge Quantum. Изначально Honeywell будет крупнейшим акционером Quantinuum примерно с 54% участия в новой компании. Помимо этой доли, Honeywell инвестировала в новое предприятие около 300 млн долларов, обеспечив хорошую капитализацию Quantinuum с самого начала. Honeywell также будет поставщиком Quantinuum, поддерживая производственный процесс для запатентованных компанией ионных ловушек. Кроме того, Honeywell — заказчик Quantinuum в различных проектах своих бизнес-подразделений.

На момент создания Quantinuum насчитывает почти 400 сотрудников с офисами в Великобритании, США, Японии и Германии. Из этих сотрудников около 300 — учёные, работающие в технических группах над усовершенствованием оборудования и разработкой программных решений. У Quantinuum будет европейская штаб-квартира в Кембридже и североамериканская — в Колорадо.

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Страны
Великобритания
Германия
США
Япония
Продукция
РСД-10
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
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