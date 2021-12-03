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Французы представили продольный биплан с вентиляторами в крыльях

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Продольный биплан с вентиляторами в крыльях ATEA
Продольный биплан с вентиляторами в крыльях ATEA.
Источник изображения: Ascendance

Французская компания Ascendance представила концепцию пятиместного гибридного летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой ATEA. Он выполнен по схеме продольного биплана с вентиляторами, установленными прямо в переднем и заднем крыльях.

За последние несколько лет небольшие летательные аппараты вертикального взлета и посадки начали разрабатывать десятки компаний. Среди них есть полностью электрические, как Joby и Mk-5, и гибридные вроде TriFan 600 или Starling Jet. Последние, как правило, отличаются большей дальностью полета.

Ascendance 1 декабря представила концепцию пятиместного гибридного летательного аппарата ATEA. Это продольный биплан, у которого восемь вентиляторов установлены прямо в переднем и заднем крыльях.

ATEA сможет пролетать более 400 километров и находиться в воздухе до двух часов, поэтому подойдет для междугородних поездок, экстренных медицинских миссий или патрулирования. При этом летательный аппарат будет в четыре раза тише, чем вертолет. Он будет оснащен модульной гибридно-электрической силовой установкой Sterna собственной разработки французской компании.

К 2023 году Ascendance планирует приступить к тестированию ATEA, а в 2025 году — к серийному производству.

Ранее мы писали про американскую компанию Bell Helicopter, которая запатентовала четырехвинтовой конвертоплан, выполненный по схеме продольного биплана. Эта схема, по мнению разработчиков, позволяет уменьшить габариты летательного аппарата и повысить его грузоподъемность.

Василиса Чернявцева

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Страны
США
Франция
Компании
Bell Helicopter
Textron
Проекты
Медицина
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