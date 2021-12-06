Зачем России пятый флот

Необходимость создания нового объединения ВМФ в Заполярье вызывает большие сомнения

Сообщение о том, что в России может появиться новое объединение Военно-морского флота – арктическое, – вызвало нешуточный резонанс в прессе. Как обычно, дыма без огня не бывает, поэтому стоит разобрать, а нужно ли нам новое объединение, какие задачи оно будет решать и стоит ли это делать в принципе.

Примечательна та суета, которая возникла в связи с информацией о формировании нового флота. На первом этапе было озвучено, что основной задачей нового объединения ВМФ станет обеспечение безопасности Северного морского пути и Арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов. Об этом сообщил источник «в военно-морской сфере» одному из российских информационных агентств.

На втором этапе другой источник, «знакомый с ситуацией», доложил другому российскому информационному агентству, что создавать отдельный арктический флот ВМФ России не планируется, а для обеспечения безопасности в регионе достаточно сил и средств Северного и Тихоокеанского флотов. Военное ведомство как в первом, так и во втором случае от официальных заявлений воздержалось.

Характерна и реакция российского экспертного сообщества. После первого сообщения о создании арктического флота специалисты в целом выразили согласие и одобрение. Даже высокопоставленные адмиралы отмечали, что это «хорошая, здравая мысль», «создание обороны в Арктике, усиление безопасности Северного морского пути своевременно, это логично и правильно», «это правильно в том плане, что у Северного флота и так задач достаточно, а здесь вводится региональное объединение, которое будет заниматься непосредственно Северным морским путем».

Ряд экспертов выражались туманно: «Речь идет не о количестве кораблей, а об их специализации – нужно иметь именно специализированную группировку, которая сможет оперировать во льдах больше времени и будет лучше к этому подготовлена». Как это перевести на язык конкретных организационно-штатных мероприятий – неизвестно.

Однако после сообщения о том, что создавать отдельный арктический флот ВМФ России не планируется, в экспертном сообществе наступила пауза. Разве что источники третьего информационного агентства сдержанно заметили, что «в Арктике уже есть Северный флот и военная инфраструктура достаточна для защиты Северного морского пути».

Теперь разберемся со всем по порядку. Начнем с самого начала – с классического определения флота. Флот – это оперативно-стратегическое объединение. Он предназначен для ведения военных действий на океанском (морском) театре военных действий. Основные задачи флота: отражение и нанесение ударов с морских направлений, разгром ВМС противника, нарушение его океанских (морских) коммуникаций и защита своих коммуникаций и баз, захват (оборона) основных территорий и побережья, обеспечение высадки морских десантов, срыв десантных операций противника, содействие сухопутным войскам на приморских направлениях. Свои задачи флот выполняет в назначенной ему операционной зоне проведением операций флота и морских операций различного характера. Организационно флот состоит из флотилий разнородных сил, эскадр, дивизий и бригад.

Напомним, флотилии – это оперативные объединения, сухопутный аналог – армия. Эскадры – оперативно-тактические объединения, сухопутный аналог – корпус. Дивизии – основные тактические соединения и, наконец, бригады – тактические соединения.

К примеру, типовой состав флота в современных условиях может выглядеть примерно следующим образом (перечислим только основные соединения – от бригады и выше):

– две флотилии разнородных сил (в каждой – дивизия надводных кораблей, бригада надводных кораблей, бригада противолодочных кораблей, бригада десантных кораблей, бригада кораблей охраны водного района);

– одна-две эскадры подводных лодок (в каждой две дивизии подводных лодок, бригада подводных лодок, бригада охраны водного района);

– бригады тральщиков, торпедных, ракетных катеров;

– ВВС флота (истребительные авиационные, смешанные, транспортные авиационные полки).

Помимо этого, в составе флота должны быть: бригады судов обеспечения, бригада строящихся и ремонтируемых кораблей (подводных лодок), бригада морской пехоты, бригады береговой обороны, а также части тыла и технического обеспечения. Наконец, аварийно-спасательные подразделения. И это, заметим, далеко не полный перечень.

В состав флотов советского времени входили еще оперативные эскадры (по одной на Северном и Тихоокеанском флоте) и флотилии подводных лодок (три – на СФ и две – на ТОФ).

Возникает вполне логичный вопрос: а меньше можно? Можно. Только в подобном случае это будет уже не флот, то есть не оперативно-стратегическое объединение, способное проводить операции флота и морские операции, а нечто другое.

Теперь просто представим, как мог бы выглядеть арктический флот (наверное, аббревиатура была бы в этом случае АркФ), о создании которого говорили совсем недавно:

– штаб флота (управление, КП, подразделения обслуживания и обеспечения) – Тикси;

– Ленская флотилия разнородных сил (ЛенФлРС) – Тикси;

– Енисейская флотилия разнородных сил (ЕнФлРС) – о. Диксон;

– эскадра подводных лодок – Певек;

– бригада кораблей охраны водного района – бухта Провидения;

– бригада кораблей охраны водного района – Хатанга;

– бригада десантных кораблей – мыс Шмидта;

– бригада кораблей охраны водного района – порт Сабетта;

– отдельный военно-транспортный авиационный полк – аэродром на острове Средний (архипелаг Северная Земля).

Звучит просто завораживающе. Но, чтобы создать подобный флот (а нет сомнения в том, что подобные идеи будут озвучены еще не раз), надо для начала найти несколько десятков тысяч матросов, мичманов, офицеров и адмиралов. Взять их – без общего увеличения численности Вооруженных сил в целом и ВМФ в частности – решительно неоткуда. Да даже если бы такое решение было принято политическим руководством страны, откуда единовременно взять тысячи подготовленных офицеров и адмиралов (уровня командира корабля и выше)?

Еще сложнее вопрос с корабельным составом. Кораблей для нового флота (не только для арктического) попросту нет. И взять их в течение исторически обозримого срока просто негде. И никакого ледового класса корветов, фрегатов, эсминцев и крейсеров, о которых столь увлеченно говорили эксперты-любители, в природе не существует.

А только для укомплектования одной дивизии надводных кораблей надо как минимум шесть-семь кораблей класса эсминец и выше. А для флота надо почти 100 единиц – от рейдового тральщика до многоцелевой атомной подводной лодки.

Есть и еще один нюанс. Навигация на Северном морском пути до 2019 года начиналась в июле. В 2020 году навигация началась уже в конце мая. До недавнего времени сезон навигации заканчивался в ноябре, в 2021-м продлился до конца января. Но это всего лишь на фарватере Северного морского пути, каждый проход каравана судов обеспечивался, как правило, ледоколами.

А что делать кораблям и катерам АркФ все остальное время года? Ответ тут может быть только один: стоять во льдах у пирсов. К тому же пространство, которое освобождается в настоящее время от паковых льдов, в морях Северного Ледовитого океана по площади весьма незначительно. Выполнять задачи боевой подготовки кораблям практически негде, то есть свободного пространства для маневрирования не так уж много.

Но даже и это не главное. В настоящее время каких-либо пунктов базирования, материально-технического обеспечения, военно-морских баз на всем протяжении Северного морского пути нет (разве что с большой натяжкой к пункту базирования флота можно отнести Белушью губу на архипелаге Новая Земля). Их строительство, на которое придется потратить просто фантастические по объему средства, еще только предстоит развернуть. К вполне современным гражданским портам на СМП можно отнести разве что Сабетту (Обская губа). Но и там места для базирования боевых кораблей нет. Этот порт создавался для решения совершенно других задач.

Ко всему этому надо добавить очень суровые климатические условия Арктического региона – сильные морозы, снегопады, ветры силой в несколько десятков метров в секунду, полярную ночь.

Возникает вопрос: что же делать? Оставить Северной морской путь без защиты? А прецеденты покушений на СМП ведь были. Достаточно вспомнить операцию Кригсмарине «Вундерланд» в годы Великой Отечественной войны. Германский флот приступил к осуществлению «Вундерланда» в Карском море во второй половине августа 1942 года. Предполагалось не допустить прохода конвоев союзников в Баренцево море с востока Северным морским путем и разрушить портовую инфраструктуру на побережье Северного Ледовитого океана. Тогда бомбардировке был подвергнут порт и поселок Диксон. Немецкие подводные лодки в годы войны заходили далеко на восток. У Кригсмарине была даже попытка высадить небольшой десант в устье реки Колымы, в порту Амбарчик.

Что касается защиты и обороны Северного морского пути сегодня. В настоящее время в Арктике восстанавливаются и реконструируются (часть уже готова) следующие аэродромы: Североморск-1, Нагурское, Рогачево, Нарьян-Мар, Амдерма, Алыкель, Темп, Тикси, Анадырь.

Чтобы резко и в короткие сроки усилить боевые и оперативные возможности объединенного стратегического командования «Север», достаточно на эти авиабазы передислоцировать из внутренних районов страны соединения оперативно-тактической и дальней авиации плюс перебросить с помощью Военно-транспортной авиации береговые ракетные комплексы.

Этого будет вполне достаточно для обеспечения бесперебойного функционирования Северного морского пути в любых условиях обстановки. При господстве российской авиации в воздушном пространстве над СМП у кораблей вероятного противника шансов выжить нет.

А создать новый флот с нуля и в чрезвычайно суровых условиях Арктики, безусловно, технически возможно. Весь вопрос заключается в наличии необходимых для этого средств. Но по многим причинам (большая часть из которых перечислена выше) сегодня в этом просто нет необходимости.

Для России Арктика – важнейшая ресурсная база XXI века, она имеет стратегическое значение. И для усиления обороны этого важного региона за последнее время сделано весьма немало. Военные объекты появились (или самым радикальным образом были реконструированы) на Земле Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа), в Рогачево (Новая Земля), на острове Средний (архипелаг Северная Земля), на мысе Шмидта, на острове Врангеля, на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова). В 2015 году была сформирована 45-я армия ВВС и ПВО (штаб – Североморск). В ее составе развернута 3-я дивизия ПВО (Тикси).

Так что Россия укрепляет свои позиции в Арктике по всем фронтам и без создания пятого флота.

Михаил Ходаренок

Михаил Михайлович Ходаренок – экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, полковник.