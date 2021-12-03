Президент дал поручения об импортозамещении ПО в госкомпаниях и переходе КИИ на отечественные решения

Опубликован перечень поручений президента Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 24 ноября 2021 года, в ходе которого, напомним, президент согласился с предложением о персональной ответственности руководителей госкомпаний за закупку отечественного ПО.

К 1 мая 2022 года Владимир Путин потребовал принять меры для установления персональной ответственности лиц, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций с государственным участием, за своевременную подготовку и реализацию планов по переходу указанных корпораций, компаний и организаций на преимущественное использование отечественного ПО, а также установить целевые показатели, касающиеся доли использования российского ПО, включённого в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

К 1 июля 2022 года правительство должно внести поправки, предусматривающие установление обязательного требования о преимущественном использовании российского ПО, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции субъектами критической информационной инфраструктуры РФ (КИИ).

Владимир Путин поручил правительству внести поправки в законодательство, направленные на налоговое стимулирование инвестиционной деятельности организаций, связанной с внедрением отечественного программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплексов (ПАК), созданных на основе технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, до 15 декабря участникам проекта «Пушкинская карта» должна быть предоставлена возможность приобретать билеты на российские фильмы, которые идут в кинотеатрах, включённых в реестр Минкультуры.

Правительству также поручено обеспечить в 2022–2025 годах модернизацию и приведение в нормативное состояние не менее 25 160 отделений «Почты России», расположенных в сельской местности, в отдалённых и труднодоступных местностях, определив объём и источники финансирования мероприятий по докапитализации указанного акционерного общества.