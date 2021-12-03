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РИА Новости

США признались, что сбросили топливный бак с самолета F-16 на японский поселок из-за нештатной ситуации

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: © AP Photo / Wally Santana

МОСКВА, 1 декабря/ Радио Sputnik. Американские военные признались, что истребитель ВВС США F-16 перед вынужденной посадкой сбросил топливный бак на поселок Фукаура на северо-востоке Японии, передает агентство Kyodo.

"Мы очень сожалеем об этом. По словам пилота, у него было немного времени на принятие решения в чрезвычайной ситуации", – заявил представитель командования американской авиабазы Мисава на встрече с главой Фукауры, где проживает семь с половиной тысяч человек.

Ранее американское военное командование заявляло, что у истребителя F-16 во время полета возникли неполадки, и пилот сбросил топливные баки в безлюдную местность недалеко от горы Маунт.

Однако один из баков упал в 20-30 метрах от здания муниципалитета в Фукаура. В результате инцидента никто не пострадал.

Министр обороны Японии Нобуо Киси потребовал прекратить полеты F-16 в воздушном пространстве островного государства на время расследования происшествия.

Ранее радио Sputnik сообщило, что у следившего за Су-35 в Сирии истребителя США отказало оборудование.

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Страны
Россия
Сирия
США
Япония
Продукция
F-16
Су-35
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