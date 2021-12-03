Телохранитель «Ясеня», профиль Европы в прицеле «Арматы»

В армию начались серийные поставки перспективной боевой техники

Фрегат «Адмирал Горшков» в очередной раз успешно поразил гиперзвуковой ракетой «Циркон» морскую цель на дистанции в 400 км. Это вдвое меньше заявленной дальности полета ракеты, объявленной президентом Владимиром Путиным, но, исходя из того, что стрельбы проходили в акватории Белого моря, видимо, дальше стрелять было небезопасно. Пуск машины завершает цикл летных испытаний ракеты. По планам с ноября по декабрь военные проведут пять запусков изделия. И хотя машина еще не принята на вооружение, в Минобороны заявили о начале ее серийного производства в рамках контракта НПО машиностроения из подмосковного Реутова и военного ведомства, заключенного на выставке-форуме «Армия-2021».

Успех работы гарантирует, что уже в следующем году все надводные корабли, обладающие пусковой установкой 3С-14, будут вооружены гиперзвуковым оружием. Параллельно с этим начнется отработка ракеты в составе вооружения многоцелевых атомных подводных лодок 885 проекта типа «Ясень». Экипаж АПЛ «Северодвинск» провел два пуска ракеты – с надводного и подводного положения. Как отметил источник ТАСС в Оборонно-промышленном комплексе, первым штатным носителем этого оружия станет пятый в серии атомоход «Пермь». Лодку планируют передать флоту не ранее 2025 года. С чем связано такое решение, неизвестно. Ранее в разговоре с агентством командир 11-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Александр Заренков отмечал, что носителями «Цирконов» может быть и вторая АПЛ в серии «Казань».

Впрочем, можно предположить, что таким решением ВМФ разделил задачи между группировкой «Ясеней». Уже понятно, что вооруженные дальнобойными крылатыми ракетами «Калибр» и противокорабельными «Ониксами» будут решать «классическую» задачу по уничтожению морских и береговых целей, а носители «Цирконов» станут для них своеобразными телохранителями, не допускающими приближения к ударным субмаринам наиболее опасных противолодочных кораблей противника.

Забавная новость пришла из Америки. Аналитик издания War on the Rocks Алекс Вершинин высказал небезынтересное мнение, что Россия не сможет воевать на просторах Европы по причине оторванности от «основных логистических центров». Автор уверен, что основной путь снабжения Российской армии – железная дорога, которая развита в странах бывшего СССР. От большинства западных ее отличает широкая колея – 1520 мм, это делает невозможным движение российских составов по западным транспортным артериям, что и создаст проблему. Ну что ж, еще раз скажем спасибо императору Николаю I, решившему, чтобы не допустить врага на нашу территорию, рельсы в России класть более широкие, чем в Европе.

Аналитик забыл: еще недавно издание Breaking Defense сокрушалось, что польские мосты не выдержат 70-тонные американские и британские боевые машины. В случае войны с Россией они никак не смогут пересечь Вислу, текущую через всю Польшу с севера на юг. Зато российские Т-72Б3, Т-90М и новенькие Т-14 «Армата» с легкостью это сделают, так как весят всего 50 т. К тому же они умеют плавать – идти по дну реки. Минобороны сообщило, что первая партия из 20 «Армат» направлена в войска.

Ну а Алексу Вершинину напомним: российские танки всеядны – их можно заправлять авиационным керосином, бензином с бензоколонок или соляркой. На железнодорожной платформе – надо думать, западной – они по весу и профилю свободно проходят по всем мостам и туннелям Европы.

И конечно, не стоит забывать военно-транспортную авиацию. Ее услугами Пентагон пользовался не один десяток лет для обеспечения переброски и снабжения своих войск в Афганистане и Ираке. Сегодня ВКС обеспечивают нормальное функционирование российской группировки в Сирии. И самолетам Ил-76 совершенно не нужен аэродром – сядут как на автобан, так и в чистое поле.