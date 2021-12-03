Войти
Российская газета

Оборону Курил усилили береговыми ракетными комплексами

185
0
0

В четверг, 2 декабря, на отдаленном острове в центральной части Курильской гряды впервые заступили на боевое дежурство расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота. "Они будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами", - сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ.


Высадку людей и техники с больших десантных кораблей Приморской флотилии военные сняли на видео. Движение колонны вглубь острова и размещение ее в базовом лагере - тоже. Судя по этим кадрам, обживаться на Матуа "с нуля" ракетчикам не придется. Для них построили военный городок с приспособленными для круглогодичного несения службы и достаточно комфортного проживания помещениями.

С хранением, эксплуатацией и обслуживанием ракетных комплексов и другой техники проблем тоже быть не должно. Необходимое для этого оборудование уже смонтировано на постах и в капонирах. Оборудованы даже подъезды к стартовым позициям мобильных "Бастионов". Все это позволило ракетчикам практически сразу заступить на боевое дежурство.

"Бастионы" в этих краях - не новички. Еще пять лет назад такие комплексы вкупе с противокорабельным "Балом" разместили на курильских островах Итуруп и Кунашир.

"Бастион" со сверхзвуковой самонаводящейся ракетой П-800 "Оникс" прекрасно подходит для предотвращения атак с моря как отдельных кораблей, так и целых авианосных групп. Этот крылатый боеприпас может поражать вражеские цели за 500 километров от позиций. А сам комплекс готов прикрывать 600 километров побережья. Не случайно именно "Бастион" с "Балом" в Генштабе выбрали для защиты Крыма. Теперь вряд ли кто-нибудь отважится двигать свои корабли и в сторону курильского острова Матуа.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Проекты
ТОФ
Похожие новости
02.06.2021
Ожидаются «Буря» с «Градом»: Балтфлот усилят двумя ракетными кораблями
02.11.2020
Предложение Путина по ракете 9М729: почему американцы не хотят нас слышать
09.03.2020
Прикрывающая наше побережье
30.09.2019
"Оникс" ударил в цель: на Чукотке прошли стрельбы
06.07.2017
Тихоокеанский флот провел пуск из ракетного комплекса "Бастион"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 03:48
  • 1
«Бастион» для «Циркона». Куда приземлят гиперзвуковую ракету
  • 03.12 03:09
  • 1
Французский спецназ готовится летать на «реактивных скейтах»
  • 03.12 00:52
  • 430
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 03.12 00:12
  • 3
В России собрали архивные сведения о службе и жизни всех генералов с 1917 по 2020 год
  • 03.12 00:10
  • 172
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 23:36
  • 365
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 02.12 19:44
  • 1
Завершена сборка первого самолета МС-21-300 с новым композитным крылом
  • 02.12 19:42
  • 2282
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.12 18:24
  • 1
Танки Т-90М "Прорыв", возможно, в будущем получат комплексы активной защиты
  • 02.12 16:31
  • 86
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 02.12 13:44
  • 86
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 02.12 13:34
  • 26
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 02.12 12:08
  • 89
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 11:33
  • 13
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 11:02
  • 1
В Польше заявили об отставании российских бомбардировщиков от американских