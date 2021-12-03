Оборону Курил усилили береговыми ракетными комплексами

В четверг, 2 декабря, на отдаленном острове в центральной части Курильской гряды впервые заступили на боевое дежурство расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота. "Они будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами", - сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ.

Высадку людей и техники с больших десантных кораблей Приморской флотилии военные сняли на видео. Движение колонны вглубь острова и размещение ее в базовом лагере - тоже. Судя по этим кадрам, обживаться на Матуа "с нуля" ракетчикам не придется. Для них построили военный городок с приспособленными для круглогодичного несения службы и достаточно комфортного проживания помещениями.

С хранением, эксплуатацией и обслуживанием ракетных комплексов и другой техники проблем тоже быть не должно. Необходимое для этого оборудование уже смонтировано на постах и в капонирах. Оборудованы даже подъезды к стартовым позициям мобильных "Бастионов". Все это позволило ракетчикам практически сразу заступить на боевое дежурство.

"Бастионы" в этих краях - не новички. Еще пять лет назад такие комплексы вкупе с противокорабельным "Балом" разместили на курильских островах Итуруп и Кунашир.

"Бастион" со сверхзвуковой самонаводящейся ракетой П-800 "Оникс" прекрасно подходит для предотвращения атак с моря как отдельных кораблей, так и целых авианосных групп. Этот крылатый боеприпас может поражать вражеские цели за 500 километров от позиций. А сам комплекс готов прикрывать 600 километров побережья. Не случайно именно "Бастион" с "Балом" в Генштабе выбрали для защиты Крыма. Теперь вряд ли кто-нибудь отважится двигать свои корабли и в сторону курильского острова Матуа.

Юрий Гаврилов