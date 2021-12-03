Роль военной разведки в современном мире

О глобальном факторе повышения боевых возможностей войск

Военная разведка / Под ред. П. Робинсона и Р.Н. Пухова. – М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2021. – 376 с.

Фильмы и книги о разведчиках неизменно пользуются популярностью во всем мире. Тем не менее многие современные люди не воспринимают разведывательные службы, в особенности военные, как реально существующие организации с большими бюджетами и активной ежедневной деятельностью. Во многом это связано с недостатком информации по теме – она либо секретна, либо попадает в открытые источники в разрозненном, фрагментарном виде.

В 2021 году эксперты московского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) поставили перед собой задачу собрать воедино и структурировать имеющиеся сведения. Результатом их работы стала книга «Военная разведка» под редакцией Пола Робинсона и Руслана Пухова.

Издание содержит практические примеры, как в вооруженных силах различных европейских, ближневосточных и азиатских стран структурирована военная разведка, как организован процесс сбора и обработки разведывательных сведений. Отдельные главы описывают возможности военной разведки вооруженных сил государств, отличающихся друг от друга по уровню военной мощи, будь то большие и могущественные державы, подобные Китайской Народной Республике, или государства среднего звена, такие как Турция, или малые страны, к примеру Норвегия.

«Правительства по всему миру вкладывают миллиарды долларов в сбор и анализ разведывательных данных о потенциальных и реальных угрозах как в мирное, так и в военное время», – отмечают авторы издания. Взрывной рост цифровой связи на протяжении минувших трех десятилетий, результатом которого стали сотни миллиардов сообщений в сетях сотовой связи, электронной почты и иных радиоэлектронных систем, сопровождался ростом важности радиоэлектронной разведки. Для перехвата указанных сообщений государства используют аппаратуру перехвата космического, наземного, воздушного и морского базирования. Все большее количество государств сегодня выводит на околоземную орбиту свои космические аппараты радиоэлектронной и видовой разведки. Как следует из книги, столь непохожие друг на друга страны, как Иран, Индия и Япония, приступили к реализации собственных военно-космических программ, что до последнего времени было уделом лишь Соединенных Штатов, России и Китая.

Несмотря на важную роль технологических новаций, не утратила своей востребованности агентурная и войсковая разведка. Легальная резидентура представлена аппаратами военных атташе, которые входят в состав дипломатического персонала зарубежных представительств государств; нелегальная резидентура – агентами, завербованными в организациях, являющихся объектами разведывательной деятельности, и агентами, внедренными в эти организации. Дополнительными источниками разведывательных данных для агентурной и войсковой разведки являются сведения, сообщенные военнопленными, захваченными в ходе военных действий.

Помимо сбора и обработки разведывательных сведений, ряд военных разведслужб занимается так называемыми тайными операциями – свержением правительств иностранных государств, устранением физических лиц, ведением пропаганды. Они также могут управлять действиями специальных воинских формирований и выполнять задачи в области внутренней безопасности и контрразведки. При том что эти действия могут осуществляться в рамках тех же организационных структур, что сбор и обработка разведывательных сведений, они не относятся к задачам собственно военной разведки. По этой причине в данном издании эти вопросы не рассматриваются. В центр внимания авторского коллектива помещены те аспекты деятельности военных разведывательных организаций, которые составляют их исключительную компетенцию.

Эксперты полагают, что военная разведка, как инструмент минимизации этой неопределенности, имеет огромную ценность. Разведка содействует планированию и выполнению планов, о ее ценности свидетельствуют значительные бюджетные ассигнования, выделяемые правительствами государств и их военными ведомствами по всему миру. «По мере роста потенциала современных технологий можно ожидать, что в ближайшем будущем инвестиции в военную разведку будут скорее расти, нежели сокращаться», – отмечается в книге.

Однако, по мнению авторов, было бы ошибкой полагать, что даже самые передовые современные технологии могут устранить «туман войны» и свести неопределенности военного мира к нулю. Объекты разведывательной деятельности будут по-прежнему стремиться скрыть свои планы и возможности. Время от времени это будет им удаваться. В книге отдельно подчеркивается тезис о том, что разведка служит исключительно для целей информирования – она не отменяет необходимости действовать. Разведку можно рассматривать как фактор повышения боевых возможностей войск (сил), который способствует успеху их действий, но не гарантирует его.

Дмитрий Литовкин