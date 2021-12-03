Президент решит, как долго маршалу и генералу армии оставаться в строю

"Российская газета" публикует закон N 388-ФЗ, увеличивающий предельный возраст пребывания на военной службе и несколько меняющий порядок заключения нового контракта с военачальниками.

Согласно этому документу, президент страны наделен правом решать, на какой срок следует оставить в строю высшего офицера, достигшего максимальной возрастной планки. Речь в данном случае идет о военных в звании Маршал Российской Федерации, генерал армии и адмирал флота, чья служба по действующим прежде правилам должна была завершиться в 65 лет.

Строго говоря, президент и раньше был полномочен продлять их военную карьеру. Кому - на год, кому - на два, на три... Однако, статья 49 Закона "О воинской обязанности и военной службе" гласила, что таких людей в любом случае положено увольнять в 70 лет. Новый закон это ограничение снял.

Понятно, что такая кадровая практика коснется далеко не всех "возрастных" военачальников. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что по решению президента РФ возможно продление контракта "с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала, генерала армии, адмирала флота".

По факту решение будет касаться руководителей силовых министерств и ведомств, а также их замов при погонах и главкомов видов Вооруженных сил РФ.

Тот же алгоритм, но с иными временными рамками, распространят на военачальников рангом ниже. Так, новый закон разрешает заключать новый контракт с генерал-полковниками и адмиралами до достижения ими 70 лет. А со служивыми, имеющими иные воинские звания, до 65-летнего возраста.

По мнению председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, такие изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, имеющих большой опыт, обладающих развитыми профессионально важными качествами и способных в любых сложившихся условиях выполнить свои задачи.

До принятия закона предельный возраст службы генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-майоров и контр-адмиралов был ограничен 60 годами. Полковников и капитанов 1 ранга - 55. Кадровых военных в другом звании - 50 годами.

Юрий Гаврилов