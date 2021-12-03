Войти
Lenta.ru

Россия «нетрадиционно» испытала авиадвигатель-«акробат»

208
0
0
Источник изображения: Фото: Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова

Разрабатываемый в рамках научно-исследовательской работы «Циркач» перспективный российский поршневой авиационный двигатель АПД-А, предназначенный для самолетов акробатической категории, испытан в перевернутом положении, сообщает Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Петра Баранова.

Организация отмечает, что подобные «нетрадиционные» тесты необходимы для подтверждения работоспособности новой установки и ее систем (прежде всего — смазки и охлаждения) при выполнении фигур обратного пилотажа. В настоящее время подтверждена работоспособность АПД-А на режиме малого газа.

На базе самолета-лаборатории Як-52 испытания АПД-А, создаваемого на основе авиационного поршневого двигателя-демонстратора АПД-500, запланированы на 2022 год.

В октябре РИА Новости, ссылаясь на ЦИАМ, сообщило, что самолет Як-18Т с АПД-500, основанным на силовой установке российского автомобиля Aurus, прошел предполетные испытания. В ходе тестов двигатель показал устойчивую работу и способность обеспечить необходимые летные характеристики.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Як-18Т
Як-52
Компании
ЦИАМ им. Баранова
Похожие новости
15.10.2021
Самолет Як-18Т с двигателем АПД-500 от Aurus успешно прошел предполетные испытания
02.09.2021
Разработчик назвал сроки первого полета самолета с двигателем Aurus
28.07.2021
ЦИАМ обещает взлет
10.03.2016
Форпост с вопросами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 03:48
  • 1
«Бастион» для «Циркона». Куда приземлят гиперзвуковую ракету
  • 03.12 03:09
  • 1
Французский спецназ готовится летать на «реактивных скейтах»
  • 03.12 00:52
  • 430
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 03.12 00:12
  • 3
В России собрали архивные сведения о службе и жизни всех генералов с 1917 по 2020 год
  • 03.12 00:10
  • 172
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 23:36
  • 365
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 02.12 19:44
  • 1
Завершена сборка первого самолета МС-21-300 с новым композитным крылом
  • 02.12 19:42
  • 2282
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.12 18:24
  • 1
Танки Т-90М "Прорыв", возможно, в будущем получат комплексы активной защиты
  • 02.12 16:31
  • 86
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 02.12 13:44
  • 86
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 02.12 13:34
  • 26
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 02.12 12:08
  • 89
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 11:33
  • 13
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 11:02
  • 1
В Польше заявили об отставании российских бомбардировщиков от американских