Шойгу вручил награды лучшим формированиям Вооруженных сил

В четверг, 2 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды, почетные полковые и корабельные чаши лучшим воинским формированиям, медицинским и образовательным организациям Вооруженных сил.

Их заслуги в обеспечении безопасности страны, укреплении обороноспособности государства, подготовке квалифицированных военных кадров отмечены в Указах президента РФ. Орденом Жукова глава государства наградил Пятую общевойсковую армию Восточного военного округа, Военно-космическую академию имени Можайского и Новосибирское высшее военное командное училище. Ордена Нахимова удостоена 31-я Краснознаменная дивизия подводных лодок Северного флота. Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко награжден орденом Александра Невского.

"Это знак признания вклада ваших воинских коллективов в укрепление обороноспособности государства, обеспечение его безопасности и национальных интересов", - сказал Шойгу на церемонии, которая прошла в атриуме Национального центра управления обороной РФ. Министр выразил уверенность, что высокие награды, символизирующие доблесть, патриотизм и самоотверженность российского воинства, "станут хорошим стимулом для дальнейшего совершенствования профессионального мастерства, послужат сохранению лучших традиций нашего Отечества".

Не обделили лучшие воинские коллективы и ведомственными наградами. По приказу министра обороны РФ за заслуги в укреплении обороноспособности страны и ее национальной безопасности, высокую боевую выучку и профессиональное мастерство, проявленные личным составом, почетные корабельные чаши вручили Северному, Балтийскому, Черноморскому и Тихоокеанскому флотам, Каспийской флотилии, а также атомному подводному крейсеру "Владимир Мономах" 25-й дивизии подводных лодок ТОФ. Полковые чаши получили 121-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии и 104-й десантно-штурмовой полк.

Справка "РГ"

Полковая (корабельная) чаша - знак воинской доблести, вручаемый воинским формированиям. Она символизирует единство, сплоченность, воинское братство. Первую полковую чашу в ноябре 2018 года вручили командованию 112-й ракетной бригады Западного военного округа. Это - единственное в Вооруженных сил РФ соединение, награжденное семью орденами.

Юрий Гаврилов