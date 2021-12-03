Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на выставке "Здравоохранение-2021" инновационные разработки в области медицины

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Высокотехнологичное медицинское оборудование для рентгенодиагностики, хирургии, терапии и реабилитации, а также ряд инновационных ИТ-решений в сфере здравоохранения, представит концерн ВКО "Алмаз-Антей" на выставке "Зравоохранение-2021", которая пройдет в Москве в рамках форума "Российская неделя здравоохранения" с 6 по 10 декабря, сообщает пресс-служба компании.

"На стенде концерна будут представлены рентгенодиагностический телеуправляемый комплекс с томосинтезом Р-600 "Полидиагност", универсальный рентгенографический аппарат Р-600 "Униарм-флюорограф", цифровой флюорографический аппарат Р-600 "Флюоро". Выпуск основных комплектующих для этих аппаратов осуществляют предприятия концерна - Завод "Красное Знамя" и Нижегородский завод 70-летия Победы. - сказано в пресс-релизе, распространенном в четверг.

В сообщении отмечается, что доля российских компонентов в рентгенодиагностическом оборудовании нового поколения серии Р-600 на данный момент составляет более 71%, с последующей перспективой ее увеличения до 90%. Оборудование разработано новым центром компетенций в сфере медицинского оборудования ООО "ВКО Медпром", созданным в рамках холдинга, и успешно запущено в серийное производство.

"В части цифровых решений для здравоохранения "Алмаз-Антей" представит систему телемедицинских консультаций "МультиТелеРад" с модулем для ранней диагностики ковидной инфекции и комплекс хирургической навигации для проведения нейрохирургических операций "Мультитрек", которые были разработаны специалистами ООО "ВКО КМТ".

Кроме того, участники форума смогут ознакомиться с системой мониторинга болевого стресса пациентов NeonFSC производства ООО "ВКО Физиомед"; роботизированными экзоскелетами ReMotion для реабилитации пациентов с нарушением подвижности нижних конечностей, разработанные Волжским электромеханическим заводом.

"Для предприятий нашего холдинга разработка и производство высокотехнологичной медицинской техники является одним из приоритетных направлений в реализации программ диверсификации и импортозамещения", - сказал генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, концерну действительно есть что показать и чем удивить как отечественного, так и зарубежного потребителя медтехники, так как в этом направлении проделана очень большая работа и достигнуты конкретные результаты.

Например, оборот ООО "ВКО Медпром" по итогам 2021 года составит более 2,5 млрд руб. при том, что весь рынок рентгенодиагностического оборудования в России оценивается примерно в 21 млрд руб., из которых 9,4 млрд руб. - импорт", - сообщил Новиков.

Глава концерна отметил, что "Алмаз-Антей" готов к прозрачному и открытому взаимовыгодному сотрудничеству с партнерами для реализации новых идей и решений в области здравоохранения. "Особенно это важно в нынешних непростых условиях", - подчеркнул он.

В сообщении приводятся слова заместителя генерального директора по производственно-технологической политике концерна ВКО "Алмаз-Антей" Александра Ведрова, который сообщил, что в ходе выставки на стенде концерна будут представлены передовые ИТ-решения и образцы высокотехнологичного медицинского оборудования нового поколения, готовые к серийному производству. "Мы продемонстрируем высокотехнологичное медицинское оборудование для лучевой диагностики, хирургии, терапии и реабилитации, а также готовые решения в области телемедицины", - сказал он.

Ведров отметил, что линейка рентгенодиагностического оборудования Р-500 и Р-600 соответствует международным и российским стандартам и востребована сегодня как в клиниках федерального масштаба, так и в региональных лечебных учреждениях любого уровня и пропускной способности. На данный момент оборудование успешно используется более чем в 100 клиниках РФ. "Подобная техника имеет также хороший экспортный потенциал, так как по ряду своих технических и функциональных характеристик не только не уступает, но и превосходит зарубежные аналоги", - подчеркнул он.

Сообщается, что в качестве успешного опыта интеграции телемедицинской системы в лечебный процесс на выставке будет представлена видеозапись сложнейшей хирургической операции, которая проводилась в режиме видеоконференцсвязи во Владивостоке под кураторством консультанта, находящегося в Санкт-Петербурге.