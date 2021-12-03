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WarSpot

Американцы учатся использовать посыльные дроны

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Источник изображения: warspot.ru

Одноразовые грузовые беспилотники находят новые применения в американской армии. Вчера, 1 декабря, пресс-служба компании Yates Electrospace объявила о подписании контракта с Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL) на поставку новой версии грузовых планеров Silent Arrow.

Контракт включает в себя опытную партию из 15 планеров Silent Arrow Precision Guided Bundle (SA-PGB). Они будут построены на базе серийной модели Silent Arrow GD-2000, но в уменьшенной версии с меньшей грузоподъёмностью.

Испытание грузового планера Silent Arrow GD-2000

В Yates Electrospace указывают, что новая версия беспилотного грузового планера станет более универсальной за счёт возможности сброса с небольших самолётов (например, Cessna Caravan), так и пуска роем с крупных транспортников типа C-17.

SA-PGB смогут нести в себе до 160 кг груза, при этом их длина не превысит 1 м. Раскладываемые крылья обеспечат одноразовому беспилотнику возможность преодолевать свыше 60 км от точки сброса.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-17
Компании
AFRL
Cessna
Textron
Проекты
БПЛА
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