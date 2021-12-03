Талибы* при создании армии могут попросить помощи у России

В Афганистане хотят создать регулярную армию и «независимые ВВС»

Движение «Талибан»* в Афганистане намерено создать «независимые национальные ВВС». В провинции Балх прошли первые учения вертолетной авиации. В планах талибов также создание регулярной армии, численность которой должна составить 150 тыс. человек. «Газета.Ru» разбиралась, насколько реальны эти планы и какую позицию по отношению к созданию регулярной армии «Талибаном» может занять Москва.

«Армия - неотъемлемый атрибут любого государства. Тем более, что «Талибан» (организация запрещена в России) контролирует практически всю страну. Для этого они располагают достаточными финансовыми ресурсами, брошенным США вооружением, а главное - желанием», - рассказал «Газете.Ru» ученый-социолог, президент «Фонда защиты национальных ценностей» Максим Шугалей, который прибыл в Афганистан для проведения социологических исследований.

По его словам, «талибы при создании армии вполне могут обратиться за помощью к России, поскольку у них ощущается острая нехватка соответствующих специалистов».

«В любом случае, в эту дверь лучше войти российской стороне, учитывая, что общественное мнение к нам - положительное. Ведь широко известно, что афганцы до сих пор пользуются той инфраструктурой, которая была оставлена СССР. В то время как от американцев ничего, кроме надписей «Coca-Cola» на стенах, не осталось», - считает Шугалей.

Недавно, впервые после падения бывшего правительства Афганистана, Военно-воздушные силы страны провели маневры в северной провинции Балх. Известно, что в учениях новых были задействованы Ми-17 и MD-530F. Именно эта военная техника предоставлялась США бывшим властям страны.

Командующий ВВС Афганистана Амануддин Мансур подчеркнул, что летчики, прошедшие подготовку и служившие при прежнем правительстве и бежавшие из страны, должны вернуться для продолжения службы, сообщило афганское новостное агентство Tolo News.

«В ближайшем будущем мы соберем информацию из всех аэропортов, чтобы увидеть, сколько у нас активных и поврежденных вертолетов, а также сколько у нас пилотов, которые готовы работать, а сколько - не готовы. Мы просим тех, кто покинул страну, вернуться и служить своему народу», - рассказал Tolo News Амануддин Мансур.

В распоряжении талибов находятся 33 вертолета Ми-17, 43 вертолета MD-530F, 30 вертолетов UH-60 Black Hawk, 33 легких штурмовика Embraer EMB (314/A29 Super Tucano) и Cessna AC-208, 4 транспортника С-130 (Hercules), а также 28 самолетов общего назначения Cessna 208.

Ранее исполняющий обязанности главы Минобороны Афганистана мулла Мохаммад Якуб обратил внимание, что талибы работают над созданием Военно-воздушных сил, которые в перспективе «не будут нуждаться в поддержке какой-либо страны».

Вместе с тем бывший полевой командир Кари Фасихуддин заявил, что талибы работают также над формированием регулярной армии. Планируемая новыми властями численность регулярной армии Афганистана должна составить 150 тысяч бойцов.

«Строительство армии - процесс, который в мире давно освоили. Для этого не в последнюю очередь нужно достаточное количество призывного или добровольческого контингента. Но, пожалуй, главным остается финансирование, необходимое для содержания армии. При этом имеют значение и те угрозы, для нейтрализации которых собственно она создается», - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его мнению, для талибов это вполне разумный шаг, учитывая реальность их основной угрозы - джихадистов из ИГИЛ (организация запрещена в России). В конце ноября талибы вступили в бой с боевиками ИГИЛ в городе Джалалабад на востоке страны. На кадрах, опубликованных афганским агентством Aamaj News, было видно, что стороны использовали не только стрелковое оружие, но и тяжелое вооружение.

«Для строительства полноценной армии талибам понадобятся партнеры, которые смогут продавать им летательные аппараты. Не говоря об обучении их летчиков. Не исключено, что речь будет идти о турецких беспилотниках, но также вполне возможно, что они примут решение в пользу российских вертолетов. Так или иначе России вполне по силам этим заняться.

Ведь всем должно быть ясно, что тот, кто в первую очередь помогает игроку в строительстве армии, может рассчитывать и на приоритетное влияние. Лучше, чтобы это были мы, нежели британцы, американцы или турки», - полагает Шурыгин.

Эксперт также обратил внимание на то, что новой армии потребуется структурирование, жесткая иерархия и налаженная структура снабжения, а также военная школа - училища и кадетские корпуса.

«Ясно, что «Талибан» - неоднородное движение, в котором есть различные группы. Но в целом, политика талибов достаточно пророссийская. Они никогда не отказывались от переговоров, которые проходили на московской платформе, не делали негативных заявлений в адрес России, не угрожали ей.

Более того, напомню, что прошлой весной и летом Белый дом и другие госструктуры США даже обвиняли "Талибан" в тесных связях с Москвой. Вопрос, в том, готова ли к этому Москва, приемлемо ли это для нее военное сотрудничество с талибами», - рассказал востоковед, научный сотрудник Центра исследований исламского мира Мир-Али Аскеров.

Юрий Мавашев