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Интерфакс-АВН

Шойгу вручил государственные награды лучшим воинским коллективам Вооружённых сил РФ

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник изображения: Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды, полковые и корабельные чаши лучшим воинским формированиям, медицинским и образовательным организациям ведомства, а также объединениям Военно-морского флота.

"Это знак признания вклада ваших воинских коллективов в укрепление обороноспособности государства, обеспечение его безопасности и национальных интересов", - сказал министр на церемонии, которая прошла в атриуме Национального центра управления обороной РФ в четверг.

Шойгу выразил уверенность, что "эти высокие награды, символизирующие доблесть, патриотизм и самоотверженность российского воинства, станут хорошим стимулом для дальнейшего совершенствования профессионального мастерства, послужат сохранению лучших традиций нашего Отечества".

Указами президента РФ за заслуги в обеспечении безопасности, укреплении обороноспособности государства, подготовке квалифицированных военных кадров и отличия, проявленные личным составом в ходе выполнения служебных задач орденом Жукова награждены Пятая общевойсковая армия Восточного военного округа, Военно-космическая академия имени Можайского и Новосибирское высшее военное командное училище. Ордена Нахимова удостоена 31-я Краснознаменная дивизия подводных лодок Северного флота. Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко награждён орденом Александра Невского.

В соответствии с приказами министра обороны РФ за заслуги в укреплении обороноспособности страны и её национальной безопасности, высокую боевую выучку и профессиональное мастерство, проявленные личным составом, корабельные чаши вручены Северному, Балтийскому, Черноморскому и Тихоокеанскому флотам, Каспийской флотилии, атомному подводному крейсеру "Владимир Мономах" 25-й дивизии подводных лодок ТОФ. Полковые чаши получили 121-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 22-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии, 104-му десантно-штурмовому полку.

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