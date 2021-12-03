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ЦАМТО

Компания GA-ASI продолжает сборку БЛА MQ-9 "Рипер" для ВВС Нидерландов

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Торжественная выкатка первого MQ-9A Reaper для ВВС Нидерландов
Торжественная выкатка первого MQ-9A Reaper для ВВС Нидерландов.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 2 декабря. Минобороны США 29 ноября объявило о подписании командованием ВВС США с компанией General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) дополнительного контракта в рамках поставки БЛА MQ-9 "Рипер" версии Блок.5 для ВВС Нидерландов.

Стоимость соглашения, заключенного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составила 10,378 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятии GA-ASI в Повэй (шт.Калифорния) и, как ожидается, будут завершены к 31 декабря 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех БЛА MQ-9 "Рипер" Блок.5, четырех мобильных наземных станций управления Блок.30 (опционально Блок.50), двух терминалов системы спутниковой связи, шести мультиспектральных систем целеуказания (MTS)-B AN/DAS-1, другого связанного оборудования и услуг стоимостью до 339 млн. долл.

Письмо с предложением и принятием предложения (Letter of Offer and Acceptance – LOA) на поставку БЛА для ВВС Нидерландов стороны подписали в ходе Международного авиасалона в Фарнборо (Великобритания) в июле 2018 года. Одновременно GA-ASI подписала соглашение о промышленном участии с Министерством экономики Нидерландов.

Первый контракт на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех БЛА MQ-9 "Рипер" версии Блок.5, четырех мобильных наземных станций управления, запасных частей и сопутствующего оборудования для ВВС Нидерландов был подписан ВВС США с GA-ASI в марте 2019 года. Стоимость этого соглашения составила 123,293 млн. долл.

Выкатка первого MQ-9A "Рипер", предназначенного для ВВС Нидерландов, состоялась на предприятии GA-ASI в Повэй (шт.Калифорния) в июле 2021 года. По имеющейся информации, приемо-сдаточные испытания БЛА начнутся в начале следующего года на базе GA-ASI "Грэй Бьютт" в районе Палмдейла (шт.Калифорния), после чего он будет доставлен в Нидерланды.

Все БЛА должны быть переданы в состав 306-й эскадрильи ВВС Нидерландов, размещенной на авиабазе "Леуварден" (Нидерланды).

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Страны
Великобритания
Нидерланды
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
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