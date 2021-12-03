Завершены испытания головного универсального ледокола "Арктика"

ЦАМТО, 2 декабря. Завершена программа ходовых испытаний головного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Арктика", построенного на Балтийском заводе (входит в ОСК).

Последние пять месяцев судно находилось на гарантийном ремонте, в ходе которого были выполнены работы по замене гребного электродвигателя правого борта, ревизии винторулевого комплекса, донно-бортовой арматуры и окраске корпуса судна.

В ходе заводских ходовых испытаний, проходивших в акватории Финского залива, судно полностью подтвердило соответствие проектным характеристикам. В ближайшее время атомоход приступит к своим основным обязанностям – осуществлению проводок судов по Северному морскому пути.

Универсальный атомный ледокол "Арктика" – головное судно проекта 22220. Атомоходы этого проекта являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечения круглогодичной навигации в Арктике. В ближайшие годы ледоколы проекта 22220 должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".