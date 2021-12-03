Войти
ЦАМТО

В Подмосковье на вооружение инженерно-саперной бригады ЗВО поступили два роботизированных комплекса "Уран-6"

175
0
0
Модернизированный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6"
Модернизированный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6".
Источник изображения: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

ЦАМТО, 2 декабря. На вооружение инженерно-саперной бригады Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Московской области, поступили два робототехнических комплекса разминирования "Уран-6".

Комплекс управляется оператором при помощи пульта на расстоянии до 1 км, что обеспечивает безопасное удаление при разрывах мин и снарядов.

Несмотря на небольшие габариты и вес в 6-7 тонн, машина способна выдерживать подрыв до 60 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, оборудование комплекса позволяет производить обнаружение опасных предметов, а затем определять их тип. Таким образом, в зависимости от типа обнаруженного боеприпаса оператор комплекса может выбрать наиболее эффективный и безопасный способ обезвреживания.

Комплекс значительно повысит безопасность саперов при работе с опасными предметами. Операторы комплекса завершили подготовку в противоминном центре ВС РФ и в ближайшее время приступят к освоению робота-сапера, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Уран-6
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
Похожие новости
03.09.2021
Нанести «Уран»: боевые роботы-охотники едут на «Запад»
26.01.2021
Инженерные войска общевойсковой армии ЗВО получили на вооружение робота-сапера "Уран-6"
24.11.2020
Взрыв мины: в Карабахе ранен офицер ВС России
22.07.2020
Рожденный ползать: наземным роботам-охотникам определили место в войсках
23.01.2017
Новые роботы разрабатываются на основе "Урана-6" для Инженерных войск
03.01.2017
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 03:48
  • 1
«Бастион» для «Циркона». Куда приземлят гиперзвуковую ракету
  • 03.12 03:09
  • 1
Французский спецназ готовится летать на «реактивных скейтах»
  • 03.12 00:52
  • 430
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 03.12 00:12
  • 3
В России собрали архивные сведения о службе и жизни всех генералов с 1917 по 2020 год
  • 03.12 00:10
  • 172
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 23:36
  • 365
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 02.12 19:44
  • 1
Завершена сборка первого самолета МС-21-300 с новым композитным крылом
  • 02.12 19:42
  • 2282
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.12 18:24
  • 1
Танки Т-90М "Прорыв", возможно, в будущем получат комплексы активной защиты
  • 02.12 16:31
  • 86
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 02.12 13:44
  • 86
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 02.12 13:34
  • 26
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 02.12 12:08
  • 89
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 11:33
  • 13
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 11:02
  • 1
В Польше заявили об отставании российских бомбардировщиков от американских