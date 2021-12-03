РКС на арктическом форуме: новые возможности для раскрытия потенциала российского севера

На открывшемся сегодня XI Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представляет возможности космической отрасли по информационному обеспечению решения задач социально-экономического развития арктической зоны России, сообщила пресс-служба холдинга.

Участникам мероприятия специалисты РКС расскажут о возможностях Оператора орбитальной группировки ДЗЗ, о первой в мире системе непрерывного мониторинга арктического региона из космоса «Арктика-М», о результатах ее работы и планах по дальнейшему развитию.

В настоящее время в Арктике задействованы все основные направления космической деятельности России: космическая связь, дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), система ГЛОНАСС, международная космическая система КОСПАС-САРСАТ, система сбора и передачи гидрометеорологических данных, включающая спутники «Арктика-М», «Электро-Л», «Метеор-М», «Ресурс-П», «Канопус-В», а также персональные радиобуи.

«Российская орбитальная группировка ДЗЗ обладает широкими возможностями по мониторингу арктического региона, которые уже в ближайшей перспективе будут расширяться. Комплексное использование всего спектра данных позволит наиболее эффективно раскрыть потенциал арктического региона при решении различных отраслевых задач, в том числе таких жизненно важных, как развитие транспорта и логистики. Одна из ключевых поставленных целей – существенное увеличение грузоперевозок по Северному морскому пути. Уже сегодня спутники в режиме реального времени ведут мониторинг состояния ледовой обстановки, использования природных ресурсов, состояния экологии и инфраструктуры региона, климатических изменений», – сообщил начальник отдела целевого применения космических систем ДЗЗ радиолокационного наблюдения РКС Алексей Пешкун.

Для совершенствования системы космического мониторинга в Арктической зоне Роскосмосом была создана гидрометеорологическая система «Арктика-М», которая позволяет оперативно отслеживать метеорологическую ситуацию, содействует геологоразведке и проведению других наблюдений в этом районе. Первый в мире работающий на высокоэллиптической орбите спутник «Арктика-М» №1, запущенный в феврале 2021 года, уже дает уникальные данные – от прогнозирования лесных пожаров до изменения климата. Запуск последующих аппаратов этой системы сделает мониторинг арктического региона непрерывным.

«Основной целевой аппаратурой спутника «Арктика-М» является многозональное сканирующее устройство МСУ-ГС/ВЭ – адаптированный к условиям высокоэллиптической орбиты вариант аппаратуры МСУ-ГС, эксплуатируемой на геостационарных спутниках серии «Электро-Л». Аппаратура позволяет каждые 15 минут получать изображения полного диска Земли в десяти спектральных каналах видимого и инфракрасного диапазонов (с длиной волны от 0,5 до 12,5 мкм) с разрешением от 1 до 4 км в центре кадра. До запуска «Арктики-М» такие подробные измерения были невозможны в полярных областях из-за их недоступности для геостационарных спутников и больших интервалов между пролетами низкоорбитальных аппаратов», – рассказал инженер-исследователь 1-ой категории отдела создания бортовых многозональных оптико-электронных систем наблюдения РКС Сергей Коган.

В ближайшей перспективе после дальнейшего развертывания и совершенствования системы «Арктика-М» и космических комплексов радиолокационного наблюдения будут решаться и другие специальные задачи для арктического региона – определение местоположения, толщины, возраста и границ распространения морских льдов, фиксация зоны повышенной торосистости и открытой воды. Также они позволят находить дрейфующие и неподвижные айсберги, определять их размеры и траектории перемещения.

XI Международный форум «Арктика: настоящее и будущее», на котором обсуждаются вопросы развития российского Севера и актуальная арктическая повестка, пройдет со 2 по 4 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. В его работе принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, министерств и ведомств, системообразующих компаний, разработчиков и производителей технологий, финансовых и сервисных предприятий, научно-образовательных и общественных организаций.