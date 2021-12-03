Песков объяснил размещение "Бастиона" на Курилах

Россия вправе размещать военные объекты на своей территории там, где хочет. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов про береговой ракетный комплекс "Бастион" на Курилах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Разумеется, планирование по размещению объектов осуществляется нашим оборонным ведомством, но, конечно же, это все докладывается и согласовывается с Верховным главнокомандующим", - сказал Песков.

"Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах нашей страны, которые считает целесообразным, это наше суверенное право, это право любого государства. Вряд ли оно может кем-то оспариваться", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков напомнил, что Япония - партнер России, и Москва дорожит отношениями с Токио, но проблема в отношениях есть, как есть и политическая воля России на продолжение всестороннего диалога с японскими партнерами, чтобы найти пути ее урегулирования.

Кира Латухина