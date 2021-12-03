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Российская газета

Песков объяснил размещение "Бастиона" на Курилах

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Россия вправе размещать военные объекты на своей территории там, где хочет. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов про береговой ракетный комплекс "Бастион" на Курилах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.


"Разумеется, планирование по размещению объектов осуществляется нашим оборонным ведомством, но, конечно же, это все докладывается и согласовывается с Верховным главнокомандующим", - сказал Песков.

"Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах нашей страны, которые считает целесообразным, это наше суверенное право, это право любого государства. Вряд ли оно может кем-то оспариваться", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков напомнил, что Япония - партнер России, и Москва дорожит отношениями с Токио, но проблема в отношениях есть, как есть и политическая воля России на продолжение всестороннего диалога с японскими партнерами, чтобы найти пути ее урегулирования.


Кира Латухина

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Страны
Россия
Япония
Продукция
Бастион
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