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Российская газета

Бойцы белорусской 120-й мехбригады получили российские БТР-82А

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БТР-82А
БТР-82А ВС Беларуси.
Источник изображения: ВоенТВ Беларуси / youtube.com

В минувшую среду в 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде белорусской армии состоялось вручение бронетранспортеров БТР-82А. Об этом сообщают в Министерстве обороны РБ.

Технику получил личный состав 339-го отдельного мотострелкового батальона. Мероприятие проводилось в торжественной обстановке, под боевым знаменем подразделения и во время общего построения личного состава.

Выступивший командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Александр Науменко, напомнил о том, что необходимо мастерски владеть вверенным вооружением и всегда быть готовыми защитить страну.

Экипажи недавно изготовленных в России бронированных машин получили формуляры от техники.

После трехкратного "Ура!" и прохождения маршем бойцы под боевым знаменем отправились к местам хранения техники.

Первая информация о БТР-82А для белорусских сухопутных войск была обнародована в конце сентября текущего года. Тогда сообщалось о прибытии бэтээров на железнодорожную станцию Озерище. Также упоминалось, что она оборудована изготовленными на национальных предприятиях прицелами и средствами связи.

Предполагалось, что "восемьдесят вторые" направят в одно из механизированных соединений, под которым как раз и подразумевалась 120-ая бригада. Также несколько машин передадут в 72-й учебный центр и военную академию.

В настоящее время эти бронетранспортеры являются самыми современными колесными боевыми средствами доставки пехоты в вооруженных силах этого государства. Ранее самыми распространенными моделями здесь были созданные в первой половине 80-х годов БТР-80, а также модернизированные силами местных предприятий БТР-70МБ1.



Алексей Моисеев

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