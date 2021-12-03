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ТАСС

Китай запустит образовательную трансляцию с космической станции "Тяньгун"

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Модуль "Тяньгун-2"
Рисунок орбитального модуля "Тяньгун-2" (Tiangong-2).
Источник изображения: nextbigfuture.com/

Тайкунавты будут в режиме видеотрансляции знакомить зрителей с работой космической станции

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Китай запустит трансляцию познавательных видео с космической станции "Тяньгун" (в переводе с китайского "Небесный дворец"). Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа" со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Китай запустит первую в своем роде научно-познавательную программу "Тяньгун класс", где тайкунавты (так в Китае называют космонавтов) будут в режиме видеотрансляции знакомить зрителей с работой космической станции, сообщило управление.

По мере строительства станции "Тяньгун класс" представит серию занятий, посвященных китайской космической станции и ее работе на орбите. Сообщается, что первая трансляция состоится в ближайшее время.

Создание многомодульной китайской космической станции "Тяньгун" является завершающим этапом действующей пилотируемой программы КНР, утвержденной в 1992 году. В ее рамках Китай разработал космические корабли - пилотируемый "Шэньчжоу" (Shenzhou, первый запуск состоялся в 1999 году) и грузовой "Тяньчжоу" (Tianzhou, 2017), запустил орбитальные модули "Тяньгун-1" (находился на орбите Земли в 2011-2018 годах) и "Тяньгун-2" (2016-2019 годы), представляющие собой экспериментальные космические станции.

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Страны
Китай
Продукция
Тяньгун-1
Тяньгун-2
Проекты
Тяньчжоу
Шэньчжоу
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