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ТАСС

Ядерный буксир "Зевс" сможет доставить к спутникам Юпитера десятки тонн полезной нагрузки

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Космический ядерный буксир «Зевс»
Космический ядерный буксир «Зевс».
Источник изображения: Изображение: КБ «Арсенал»

По словам исполнительного директора Роскосмоса Александра Блошенко, пока туда можно доставить меньшую массу

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ядерный буксир "Зевс", который сейчас разрабатывается в России, сможет доставить десятки тонн полезной нагрузки к спутникам Юпитера. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Те решения, которые мы закладываем, позволят доставить десятки тонн полезной нагрузки, например, к спутникам Юпитера. Вы сейчас никакими другими способами такую массу полезной нагрузки доставить не сможете. Там речь идет не о массе всего аппарата, а о массе полезной нагрузки, которая представляет собой научное оборудование, специальное зондирующие радиолокационное оборудование", - сказал Блошенко на Всероссийском форуме космонавтики и авиации "КосмоСтарт 2021".

По словам исполнительного директора Роскосмоса, пока туда можно доставить меньшую массу. "Если речь идет про килограмм или доли килограмма, то можно запустить небольшой зонд", - отметил он.

В декабре 2020 года стало известно, что Роскосмос и КБ "Арсенал" заключили контракт на разработку аванпроекта ядерного буксира "Нуклон", который будет использоваться при полетах в дальний космос. Стоимость контракта составляет более 4,17 млрд рублей. Он был заключен 10 декабря. В качестве даты окончания исполнения контракта указано 28 июля 2024 года.

В конце декабря 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что аппарат будет называться "Зевс". Его первая миссия запланирована на 2030 год.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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