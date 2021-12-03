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Известия.ru

В Кремле прокомментировали размещение новых военных объектов России на Курилах

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Россия имеет право размещать военные объекты в тех районах страны, где считает целесообразным. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам размещение новых военных объектов на Курильских островах.

По его словам, суверенное право государства вряд ли может оспариваться.


«Разумеется, планирование по размещению объектов осуществляется нашим оборонным ведомством, но это всё докладывается и согласовывается с Верховным главнокомандующим», — подчеркнул он.

Как добавил представитель Кремля, Япония остается партнером России и Москва дорожит этими отношениями.

«У нас есть проблема в этих отношениях, но мы сохраняем политическую волю на продолжение диалога, чтобы найти пути урегулирования этой основной проблемы», — добавил он.

Ранее в этот день военный историк Дмитрий Болтенков, комментируя заступление на дежурство расчетов берегового ракетного комплекса «Бастион», заявил «Известиям», что на южных Курильских островах создается сплошная линия обороны.

Эксперт отметил, что «Бастионы» — это современная система вооружений, способная уничтожать даже крупные надводные корабли.

Ранее в этот день расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота заступили на дежурство на острове Курильской гряды Матуа. В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) РФ также рассказали, что в островную зону при помощи больших десантных кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ доставили технику, личный состав и материальные средства.

В августе сообщалось, что российские военные строители возведут 51 объект на Курильских островах. За последние годы на Курилах уже построили более 25 сооружений разного рода.


По итогам Второй мировой войны Россия и Япония до сих пор не подписали мирного договора. Основной проблемой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Японская сторона до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя после войны они перешли к СССР.

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