«Гибка-С» готовится идти на экспорт

Россия готова серийно производить противовоздушных «Тигров». Вчера, 1 декабря, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) подготовило к серийному производству первый российский комплекс противовоздушной обороны (ПВО) малой/сверхмалой дальности типа VSHORAD (Very Short-Range Air Defense) «Гибка-С».

По словам Бекхана Оздоева, представителя госкорпорации «Ростех», в которую входит КБМ, экспортно-ориентированная модификация комплекса ПВО «Гибка-С» полностью готова к серийному производству. Экспортную модификацию первого российского комплекса типа VSHORAD в эти дни презентуют на египетской выставке вооружений EDEX 2021.

Государственные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Известно, что «Гибка-С» прошла государственные испытания в качестве комплекса противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ в 2019 году. Тогда о поставках этой системы ПВО в российскую армию не сообщалось.

Установка «Гибка-С» на шасси бронеавтомобиля «Тигр» обеспечивает дистанционный пуск управляемых ракет от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). «Гибка-С» разработана на основе морского комплекса 3М-47 «Гибка» и использует до 4 ракет от ПЗРК «Игла» или «Верба». Пусковая установка оснащена многоканальной оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения, быстродействующими приводами наведения и устройствами дистанционного пуска ракет. Пуск ракет может производиться не только с места, но и в движении, что позволяет прикрывать войска на марше. В состав зенитно-ракетного комплекса может входить до 6 пусковых установок, а также машина разведки и управления.